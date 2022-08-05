Pirelli увеличила полугодовую чистую прибыль в 1,8 раза

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Итальянский производитель шин Pirelli & C SpA по итогам первого полугодия увеличил чистую прибыль в 1,8 раза, а также повысил прогноз выручки на текущий год в целом.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила 221,4 млн евро по сравнению со 123,1 млн евро за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль без учета процентных и налоговых выплат (EBIT) выросла до 481,6 млн евро с 377,4 млн евро, а рентабельность по этому показателю увеличилась до 15,1% с 14,7% годом ранее.

Выручка повысилась до 3,2 млрд евро против 2,56 млрд евро годом ранее.

Pirelli теперь планирует получить по итогам 2022 года выручку в диапазоне от 6,2 млрд евро до 6,3 млрд евро вместо ожидавшихся ранее 5,9-6 млрд евро. Прогноз рентабельности по EBIT был подтвержден на уровне примерно 15%.

Рыночная капитализация Pirelli с начала 2022 года упала на 26,8% (до 4,3 млрд евро), в то время как фондовый индекс FTSE MIB опустился на 17%.