Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:52

Глава ФРБ Сент-Луиса прогнозирует дальнейшие повышения ставки ФРС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Свежие данные об инфляции в США указывают на то, что Федеральная резервная система может продолжить повышать ставки, полагает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард. Он высказал это мнение порталу Yahoo Finance.

По оценке Балларда, шансы повышения ставки на половину процентного пункта на ряде следующих заседаний регулятора сохраняются, при этом сам он по-прежнему сомневается в необходимости более агрессивных мер. Он всё еще хочет видеть ставку на уровне около 3,5% к концу года.

"Инфляция масштабнее и устойчивее, чем думали многие", и "ФРС придется принять меры, чтобы удержать инфляцию под контролем", - сказал Баллард.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле выросли на 8,3% относительно того же месяца прошлого года после скачка на 8,5% в марте, рекордного за 40 лет. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали более существенного ослабления темпов роста потребительских цен - до 8,1%.

После заседания 3-4 мая ФРС повысила ставку на 50 базисных пунктов, до 0,75-1% годовых. Ставка была поднята сразу на 50 б.п. впервые с 2000 года. На пресс-конференции по итогам заседания глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв будет рассматривать повышение ставки на 50 б.п. на следующих нескольких заседаниях, однако увеличение ставки сразу на 75 б.п. активно не обсуждается.

Баллард не поддержал опасения по поводу того, что повышение ставок, нацеленное на снижение инфляции, может ввести экономику в рецессию. По его мнению, риск рецессии на текущий момент не является настолько высоким.

Баллард - голосующий член в Комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в 2022 году.

ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард ФРС США Джером Пауэлл
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Зампред ЦБ РФ Михаил Алексеев с 1 июня покинет свой пост

Зампред ЦБ РФ Михаил Алексеев с 1 июня покинет свой пост

Финский энергохолдинг Fortum решил уйти из России

Финский энергохолдинг Fortum решил уйти из России

Сооснователь VK Гришин покинул пост главы совета директоров компании

Siemens объявил о прекращении бизнеса в России

Фондовые индексы США закрылись в минусе на данных об инфляции

Фондовые индексы США закрылись в минусе на данных об инфляции

Saudi Aramco обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире

Saudi Aramco обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире

РФ ввела блокирующие санкции в отношении группы Gazprom Germania

РФ ввела блокирующие санкции в отношении группы Gazprom Germania

Мордашов подал иск в Европейский суд из-за включения его в санкционный список ЕС

Тиньков назвал ошибкой введение Британией санкций против него

Болгария будет получать газ из США по ценам ниже, чем у "Газпрома"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });