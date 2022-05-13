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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:55

Заявка на транзит газа через Украину в пятницу выросла до 60 млн куб. м

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - "Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на пятницу в объеме 60 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

На четверг, 12 мая, первоначально заявка на вход в ГТС Украины была 53,2 млн куб. м - далее днем она увеличилась до 63,8 млн куб. м.

Как сообщалось, ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через газоизмерительную станцию "Сохрановка", ссылаясь на то, что не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". "Газпром" считает, что не существует оснований для форс-мажора, и нет препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Украина Газпром
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