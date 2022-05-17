Рубль закрыл торги вторника умеренным снижением к доллару и евро

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро немного подросли на Московской бирже по итогам торгов вторника, рубль понизился к бивалютной корзине на фоне продолжения ослабления мер валютного контроля со стороны Банка России.

Курс доллара США составил 63,6 руб./$1 в 19:00 по московскому времени, что на 20 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 67,06 руб./EUR1, подорожав на 1,26 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 67,7 копейки - до 65,16 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль закрыл торги вторника умеренным снижением к доллару и евро на фоне постепенного смягчения мер валютного контроля со стороны Банка России. Давление на курс рубля оказывают также сообщения о фактическом прекращении российско-украинских переговоров, о чем днем во вторник заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

По его словам, переговоры между Россией и Украиной не идут ни в каком виде, Киев фактически вышел из переговорного процесса. "Нет, переговоры не продолжаются. Украина вышла практически из переговорного процесса", - сказал он журналистам в Нижнем Новгороде. Руденко подчеркнул, что переговоры не ведутся "ни в каком виде".

Увеличение лимитов на переводы средств за рубеж

ЦБ РФ в понедельник уже после закрытия торговой сессии сообщил о заметном увеличении лимитов на переводы средств за рубеж для физлиц и разрешении работающим в России нерезидентам переводить суммы в размере зарплаты.

Как говорится в сообщении регулятора, резиденты РФ и нерезиденты из дружественных стран в течение календарного месяца смогут перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физлицу за рубежом не более $50 тыс. (или эквивалент в другой иностранной валюте). Таким образом, этот лимит был повышен в пять раз - ранее он не мог превышать $10 тыс. в месяц.

Вместе с тем, через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран по-прежнему могут перевести в месяц не более $5 тыс. (или эквивалент в другой валюте), отмечает ЦБ.

Оценки аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев, во вторник рубль не показывал ярко выраженной динамики, однако приостановил укрепление на фоне смягчения валютного контроля Банком России. "Регулятор повысил месячный порог для переводов валюты за границу в 5 раз - с $10 тыс. до $50 тысяч. Впрочем, мы не ожидаем, что такие действия в ближайшее время приведут к устойчивому росту курса пары "доллар-рубль" выше 65 руб./$1. Для такой динамики необходимы дальнейшие послабления со стороны Банка России, а в их отсутствие у курса пары "доллар-рубль" остается потенциал к снижению, в особенности на фоне приближающегося пика налогового периода мая", - говорит Григорьев.

"Отсутствие новых попыток укрепления рубля вполне объяснимо - наша валюта отыгрывает решение Банка России, который поднял порог зарубежных переводов для россиян и нерезидентов из дружественных стран с 10 тыс. долларов до 50 тыс. Это действительно способствует оживлению спроса на инвалюту, однако риски для рубля ограничены, пока действует главное ограничение в виде экспортного норматива продажи 80% выручки сырьевых экспортеров в сочетании с паузой по бюджетному правилу. На руку "россиянину" сейчас также играет локальное ослабление доллара на международной арене. Впрочем, пока здесь речь идет разве что о технической коррекции, подкрепленной робким оживлением спроса на риск. При этом нефть во вторник поднялась к почти двухмесячным максимумам в районе 115 долларов за баррель, но Brent еще предстоит подтвердить недавний пробой", - отмечает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Использование зарубежными странами замороженных активов ЦБ РФ для финансирования восстановления Украины стало бы актом прямого воровства, между тем заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что страны G7 и ЕС обсуждают возможность использования замороженных активов Центробанка РФ для финансирования восстановления Украины.

"Подобное решение было бы незаконным, вопиющим, конечно, требующим соответствующего ответа. Это будет продумано, но, безусловно, это потребует ответа. Это будет фактически прямое воровство", - сказал Песков журналистам во вторник.

Ситуация с новой схемой оплаты российского газа

Указ президента РФ Владимира Путина об оплате за поставки газа в рублях действует и не создает трудностей для тех, кто пользуется этой схемой, кроме того, сказал Песков.

В ходе общения во вторник журналисты спросили Пескова, будут ли поставки газа автоматически остановлены после даты 20 мая, указанной в документе, для клиентов, которые не открыли соответствующие рублевые счета. "Эти поставки по разным договоренностям, по схемам оплаты оплачиваются в разные сроки. Когда наступит последний период, этого я не могу вам сказать, это только "Газпром" знает. Указ президента действует", - сказал Песков.

"Для тех, кто приобретает по этой схеме, никаких дополнительных ни трудностей, ни потерь, ничего не возникает", - добавил пресс-секретарь президента.

Компании из ЕС, покупая газ из России, должны расплачиваться в долларах и евро, а не открывать рублевые счета, в свою очередь, сказал во вторник представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. "Это не входит в те рекомендации, которые мы давали странам ЕС по поводу соблюдения санкций", - приводит Bloomberg его ответ на вопрос журналиста о допустимости открытия рублевых счетов.

Мамер подчеркнул, что с точки зрения Еврокомиссии, компании могут открывать счета в Газпромбанке в евро и долларах, использовать их для оплаты газа и объявлять свои обязательства выполненными, как только перечислят средства именно в этой валюте.

В понедельник газета "Соле 24 - оре" сообщила, что страны ЕС придерживаются разных позиций в том, что касается предложенного Россией механизма по оплате поставок газа в рублях.

Внимание рынка также приковано к шагам Евросоюза по принятию решения о введении нефтяного эмбарго в отношении России. Как сообщали западные СМИ, министры иностранных дел стран ЕС в понедельник не смогли достигнуть соглашения по данному вопросу, в очередной раз отсрочив принятие шестого пакета антироссийских санкций. Следующий саммит на министерском уровне состоится 30-31 мая и на нем, вероятнее всего, позиции стран будут согласованы, считают аналитики.

Запрет на поставки российской нефти не поддерживает Венгрия. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что страна не планирует блокировать европейские санкции против России, если только они не угрожают ее энергетической безопасности. Кроме того, по его словам, Венгрии необходимо пять лет для отказа от российской нефти.

Цены на нефть

Цены на нефть развернулись вниз вечером во вторник после роста в ходе дневных торгов. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 по Москве во вторник составляет $113,68 за баррель, что на 0,49% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $113,51 за баррель, что на 0,6% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Котировки североамериканской нефти марки WTI выросли накануне сильнее, чем стоимость североморского бенчмарка Brent, и эти два контракта практически сравнялись в цене. Причиной тому - резкий рост цен на бензин в США. Июньские фьючерсы на бензин на NYMEX накануне впервые в истории превысили отметку в $4 за галлон.

Между тем запасы в стратегическом нефтяном резерве США (SPR) упали до 538 млн баррелей, что стало минимумом с 1987 года, показали данные министерства энергетики страны в понедельник. Это также толкает нефтяные цены вверх.

Кроме того, рынок следит за ситуацией с коронавирусом в Китае. В понедельник в Шанхае возобновили работу магазины, рестораны и торговые центры, хотя и в ограниченном режиме, сообщает MarketWatch, что позволяет говорить о некотором сокращении заболеваемости.

Во вторник власти города сообщили о важном рубеже в борьбе с новой вспышкой COVID-19: в Шанхае в течение трех дней подряд не фиксировали случаи заболеваемости за пределами зон карантина.

Банк России во вторник, 17 мая, возобновил проведение депозитных аукционов сроком на одну неделю после почти трехмесячного перерыва. В ходе аукциона банки разместили в ЦБ РФ 740 млрд рублей (при лимите 740 млрд рублей и спросе 1 трлн 464,9 млрд рублей) в среднем по ставке 13,41% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 22 февраля, банки разместили 830 млрд рублей (при лимите 830 млрд рублей и спросе 950,3 млрд рублей) в среднем по ставке 9,45% годовых.

Банк России 17 мая также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 800 млрд рублей (при лимите 800 млрд рублей и спросе 1 трлн 753,6 млн рублей) в среднем по ставке 13,44% годовых.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 18 мая на 9,83 копейки, до 63,5428 руб./$1, и увеличил курс евро на 54,78 копейки, до 66,3644 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи поднялся во вторник на 3,11 копейки по отношению к понедельнику и составил 63,5394 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве вырос на 16,03 копейки и составил 63,5708 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 546,708 млн, из которых $1 млрд 88,096 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 458,612 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 40,8 копейки, до 66,2716 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" повысился на 75,88 копейки, до 66,4747 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR994,404 млн, из которых EUR364,792 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR629,612 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов повысились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 14,17% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 14,2% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала на 18 б.п. - до 14,45% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев уменьшились на 15 б.п. каждая - до 14,46% в обоих случаях.