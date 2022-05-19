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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Белоруссия и РФ перейдут на российский рубль при распределении ввозных пошлин в ЕАЭС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия подписали временное соглашение о переходе на российский рубль при распределении ввозных пошлин на внешней границе ЕАЭС, сообщил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Его цитирует "БелТА".

"Сейчас подписано временное соглашение, по которому работают Белоруссия и Россия на базе российского рубля. А Армения, Казахстан и Кыргызстан используют старую схему валютных расчетов между собой (то есть в долларах США - ИФ), а с нами (с Белоруссией - ИФ) - на базе российского рубля", - сказал он.

Мясникович обсудил вопрос о расчетах в рамках с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 19 мая.

Глава ЕЭК напомнил, что в соответствии с договором о создании ЕАЭС от 2014 года, "пошлины собираются в национальных валютах, потом расщепляются, передаются национальному банку, который конвертирует в доллары, и уже идет через доллар распределение в казначейство других стран".

"Безусловно, будет интересный очень рассматриваться вопрос (на предстоящем саммите ЕАЭС - ИФ), который касается изменений в договор о Евразийском экономическом союзе по некой современной модели и схеме расчетов, - сказал Мясникович. - В оставшееся время еще надо будет подкорректировать определенные документы, проекты которых представляются на рассмотрение главам государств".

Как сообщалось, ЕЭК готовит изменения в договор о создании ЕАЭС, которые позволят распределять ввозные таможенные пошлины не в долларах, а в российских рублях.

Ввозные пошлины традиционно взимаются по внешнему периметру ЕАЭС в стране, через которую ввозятся импортируемые товары. Затем пошлины распределяются между странами-участницами союза в соответствии с согласованными пропорциями. С 2020 года доля Белоруссии составляет 4,86%, Казахстана - 6,955%, России - 85,065%, Армении и Киргизии - 1,22% и 1,9% соответственно.

ЕЭК Белоруссия Михаил Мясникович ЕАЭС Александр Лукашенко Армения Казахстан Киргизия
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