Доллар на "Мосбирже" подешевел на 1,54 рубля, евро - на 2,29 рубля

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - На торгах на "Московской бирже" в четверг курс рубля значительно вырос к доллару и евро на фоне дорожающей нефти.

К 19:00 доллар подешевел на 1,54 рубля, до 61,91 рубля. В ходе торгов курс доллара опускался ниже 62 рублей впервые с 24 января 2020 года. Евро подешевел на 2,29 рубля, до стоил 64,4 рубля и ранее курс евро падал ниже 62 рублей впервые с 16 мая 2017 года. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 1,88 рубля - до 63,03 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль закрыл торги четверга уверенным ростом к доллару и евро, несмотря на общее снижение активности игроков во второй половине дня. Рубль продолжает получать поддержку от высоких цен на нефть и подготовки к пику налоговых выплат мая. На следующей неделе компаниям-экспортерам предстоит перечислить в бюджет НДС, НДПИ и акцизы. При этом продолжающаяся стабилизация российской финансовой системы позволяет Банку России постепенно смягчать введенные ранее меры валютного контроля. Регулятор разрешил банкам с 20 мая 2022 года без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, правда, в этот раз послабления не коснулись долларов и евро.

Ограничения на продажу наличных долларов и евро сохраняются. Так, граждане до 9 сентября 2022 года могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года. Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты. Разрешение продавать без ограничений валюту, отличную от доллара США и евро, связано с наличием у банков остатков иностранных банкнот, пояснил ЦБ.

Укрепление рубля соответствует сильному платежному балансу, в этом году курс "абсолютно рыночный" в отличие от прошлого года, когда он был "искусственным", заявил помощник президента Максим Орешкин на форуме "Новые горизонты" российского общества "Знание". По его словам, рубль укрепляется ввиду сильного платежного баланса за счет высоких цен на экспортируемую нефть, а с другой стороны - "Центральный банк и Минфин перестали покупать иностранную валюту на рынке, мы закрыли возможности вывода капиталов в недружественные страны и платежи инвесторам из недружественных стран".

Россия не видит серьезных проблем и кризиса в нефтедобыче, ищет новые экспортные возможности, партнеров, финансирование, заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что Россия перенаправляет нефть на новые рынки, решает вопросы логистики и финансов, а компании уверенно себя чувствуют и почти восстановлен импорт нефти.

"Ситуация стабильная достаточно. Да, мы где-то в марте-апреле в результате вот этого шока получили незначительное снижение добычи и нефтепереработки, это выражалось примерно в цифрах 10-14%. В мае месяце мы уже пошли на отскок, и мы видим, что увеличивается добыча. Если в апреле мы сократили добычу примерно на 1 млн баррелей в сутки, в мае мы уже увеличили на 200-300 тысяч и рассчитываем, что в июне месяце также пойдет дальнейшее восстановление", - сказал вице-премьер. По его словам, на данный момент снижение добычи составляет примерно 7%.

"У нас идет превышение экспорта, потому что снижение нефтепереработки некоторое случилось за счет эмбарго на поставку нефтепродуктов в отдельные страны. Но переконфигурация НПЗ позволила нам, в том числе, обеспечить высвобождение нефти, которая пошла дополнительно на экспорт в апреле. В апреле у нас было дополнительно экспортировано плюсом 14%", - отметил также Новак.

Как рассказал "Интерфаксу" главный специалист департамента по операциям с ценными бумагами Инбанка Егор Кульков, в четверг днем, после значительного укрепления с утра, российский рубль стабилизировался около уровня 62 рубля за доллар США. "Несмотря на постепенное ослабление валютных ограничений со стороны ЦБ, предложение безналичной валюты все еще значительно превышает спрос. С учетом скидки на российскую нефть около 30% рублевая цена сорта Urals сейчас уже ниже 5000 рублей за баррель, что становится некомфортно для бюджета в условиях повышенных расходов.

Цены на нефть возобновили повышение вечером в четверг. К 19:13 по Москве июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures дорожали на 1,27%, до $110,5 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,62%, до $110,27 за баррель.

В среду обе марки подешевели на 2,5%.

Ранее Международное энергетическое агентство сообщило, что Россия за этот год заработала на нефтяном экспорте из-за роста котировок на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Согласно бюджетному правилу, действие которого приостановлено с марта текущего года, Минфин России осуществляет покупку валюты на внутреннем рынке, если цена нефти превышает установленный ориентир, и продает валюту, если цена нефти снижается за пределы указанного значения. В бюджете РФ на текущий год заложен ориентир цены нефти в $44,2 за баррель, по данным Минфина, средняя цена нефти Urals за период мониторинга с 15 апреля по 14 мая составила $73,24 за баррель.

Власти Китая ведут переговоры с Россией по поводу закупок нефти для своих стратегических резервов, сообщает Bloomberg. По словам одного из источников агентства, переговоры ведутся на уровне правительств практически без участия представителей нефтяных компаний. Другой источник отметил, что объемы и условия сделки пока не определены, и нет гарантий, что она будет заключена.

Глобальные цены на нефть резко выросли с начала года после начала военной спецоперации на Украине, при этом российская нефть торгуется со значительным дисконтом, поскольку многие покупатели отказываются от нее, опасаясь санкций и репутационных рисков. Как следствие, у Китая появилась возможность восполнить свои стратегические запасы относительно дешевым топливом, отмечает Bloomberg.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, Банк России опустил официальный курс доллара на 20 мая на 1,1612 рубля, до 62,4031 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,6777 рубля, до 64,9358 рубля за евро.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 1,0701 рубля по отношению к среде и составил 62,401 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 1,187 рубля и составил 62,3111 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 339,048 млн, из которых $969,131 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 369,917 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 1,4673 рубля, до 65,1906 рубля за евро. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" упал на 1,7634 рубля, до 64,826 рубля. Объем торгов евро составил 2 118,674 млн евро, из которых 382,535 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 1 736,139 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК опустились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 3 базисных пункта (б.п.) - до 14,14% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 6 б.п. - до 14,24% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 14,46% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев опустились на 2 б.п. каждая - до 14,43% и 14,31% годовых соответственно.