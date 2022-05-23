РФ с начала сельхозгода снизила экспорт пшеницы на 11% до 34,1 млн т

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Россия с начала текущего сельхозгода (с 1 июля 2021 года) по 23 мая этого года экспортировала 34,15 млн тонн пшеницы, что на 11% меньше, чем за аналогичный период в прошлом сельхозгоду. Экспорт зерна в целом снизился на 20%, до 38,5 млн тонн, следует из мониторинга Российского зернового союза.

"По оценке, до конца сезона (до конца июня 2022 года - ИФ) на экспорт может быть вывезено еще 6 млн 435 тыс. тонн зерна, в том числе 850 тыс. тонн пшеницы", - заявила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина.

Отгрузки ячменя и кукурузы ниже прошлогодних на 40%.

По ее словам, экспорт идет в рамках квоты, которая рассчитана до 30 июня этого года.

Как уточнила Тюрина, на прошлой неделе было отгружено 386 тыс. тонн зерновых культур, что на 18,5% больше, чем неделей ранее. Основу экспорта составила пшеница - 305 тыс. тонн против 300 тыс. тонн на предыдущей неделе. "Темпы роста отгрузок пшеницы небольшие, всего на 1,6%. Но значительно вырос недельный экспорт кукурузы и ячменя. Так, ячменя отгружено 25 тыс. тонн, это в 3,3 раза больше, чем неделей ранее. Кукурузы - 56 тыс. тонн, что более чем в три раза превышает показатель предыдущей недели", - сказала она.

Но ежедневные отгрузки пшеницы в мае по сравнению с апрелем снизились в два раза – до 43,6 тыс. тонн.

В то же время показатели по экспорту пшеницы за месяц выше, чем в мае прошлого года. "Тогда за весь месяц ее было отгружено 675 тыс. тонн, в этом неполном месяце - уже 950 тыс. тонн. Но по экспорту зерна в целом показатель ниже, потому что намного сократились отгрузки ячменя и кукурузы. В мае прошлого года ячменя было экспортировано 695 тыс. тонн, в этом году только 120 тыс. тонн с 1 по 23 мая. По кукурузе - соответственно 640 тыс. и 278 тыс. тонн. Не думаю, что за последнюю неделю мая будут добраны недостающие объемы", - сказала эксперт.

Число покупателей за неделю уменьшилось

Число покупателей российского зерна на минувшей неделе сократилось до шести с восьми. Максимальное количество пшеницы купил Иран - порядка 70 тыс. тонн. Возобновились отгрузки в Израиль - 40 тыс. тонн. Небольшой объем - 3 тыс. тонн - отправлен в Грузию. "Туда давно не грузили", - отметила Тюрина.

В то же время основным покупателям – Египту и Турции было отгружено всего 14 тыс. и 36 тыс. тонн соответственно. "Даже если посмотреть экспорт в марте, то в первой половине месяца в Турцию еженедельно отправлялось до 190 тыс. тонн, в Египет – до 164 тыс. тонн, - сказала она. - Активность покупателей на сегодняшний момент достаточно низкая. Это отчасти связано с рисками поставок через черноморские порты, которые являются основными пунктами отгрузки. И к тому же пока не совсем понятна ситуация с валовыми сборами зерна в других странах, кроме России. Можно говорить о том, что рынок замер в ожидании".

Вместе с тем число компаний-экспортеров за неделю увеличилось с четырех до пяти.

Цены за неделю выросли

Говоря о ценовой ситуации, Тюрина сообщила, что цены на пшеницу в Европе за неделю выросли достаточно серьезно – на 6,5%. "Французская пшеница неделю назад стоила $430, теперь - $458. При этом цены на американскую замерли, вторую неделю подряд $476 за тонну. Российская пшеница (FOB) подорожала до $410 с $396 неделей ранее, - сказала она. - И достаточно значительно в долларовом эквиваленте подорожала пшеница четвертого класса у производителей - до $279 с $260 за тонну. Но это связано с ростом курса рубля".

Как отметила Тюрина, российская пшеница продолжает сохранять ценовое преимущество на мировом рынке. "Дисконт по сравнению с французской пшеницей за неделю вырос на $14, до $48 за тонну", - сказала она.