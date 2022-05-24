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UBS и JPMorgan ухудшили прогнозы о росте ВВП Китая из-за ковид-ограничений

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Аналитики UBS Group AG и JPMorgan Chase понизили прогнозы по росту ВВП Китая на 2022 год в связи с жесткими карантинными мерами, введенными из-за коронавируса.

Пандемия коронавируса

По новому прогнозу UBS, экономика КНР в этом году увеличится на 3%, а не на 4,2%, как ожидалось ранее, из-за политики нулевой толерантности Пекина к COVID-19. Рост ВВП страны, вероятно, будет ускоряться в третьем и четвертом кварталах, поскольку власти смягчают ограничения, однако темпы восстановления экономики вряд ли будут столь же быстрыми как в 2020 году, учитывая природу штамма "омикрон", говорится в обзоре UBS.

"Затянувшиеся локдауны и отсутствие ясности по поводу стратегии снятия ковидных ограничений будут негативно сказываться на доверии потребителей и бизнеса в КНР, сдерживая высвобождение отложенного спроса", - отмечают аналитики.

По оценкам банка, темпы роста китайской экономики в апреле-июне замедлятся до 1,4% в годовом выражении, а по сравнению с предыдущим кварталом будет снижение на 8% в пересчете на годовые темпы.

Эксперты JPMorgan понизили прогноз роста ВВП Китая на текущий год до 3,7% с 4,3%, предупредив, что экономику страны ждет глубокий спад во втором квартале из-за карантинных мер.

"Учитывая высокую скорость распространения "омикрона" и низкую эффективность вакцин для сокращения заболеваемости, Китаю придется сохранять карантинные меры, если Пекин не позволит стране заработать коллективный иммунитет или не появится более эффективных вакцин", - отмечают в JPMorgan.

Накануне власти КНР представили пакет экономических стимулов, включающий, в частности, меры снижения налоговой нагрузки на экономику на сумму более 140 млрд юаней ($21 млрд). Среди других согласованных мер - стимулирование инвестиций в дорожное строительство и реконструкцию транспортной инфраструктуры, в том числе, за счет выпуска бондов на общую сумму 300 млрд юаней для финансирования железнодорожного строительства.

Китай UBS JPMorgan
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