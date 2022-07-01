Половина системно значимых банков не успела подключиться к СБПэй

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Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Половина системно значимых банков не успела подключиться к сервису СБПэй в обозначенный Центробанком срок, следует из информации на сайте Системы быстрых платежей (СБП).

Всего к сервису подключилось 118 банков. Из 13 системно значимых банков к СБПэй пока не подключились Газпромбанк, Альфа-банк, Сбербанк, банк "Открытие", Росбанк, Тинькофф банк и Райффайзенбанк.

"Мы не собираемся продлевать сроки подключения (к СБПэй - ИФ). Полагаем, что с учетом дополнительного времени у участников рынка была возможность спланировать время и ресурсы на реализацию этого сервиса", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

Регулятор в апреле на три месяца (до 1 июля) сдвинул сроки для обязательного подключения банков к мобильному приложению СБПэй. До этого предполагалось, что кредитные организации предоставят клиентам доступ к СБПэй до 1 апреля.

СБПэй - это мобильное приложение для оплаты товаров и услуг в магазинах c использованием всех поддерживаемых в СБП способов оплаты (QR-код, кнопка на сайте и т.д.). СБПэй не использует данные банковских карт - все платежи выполняются с банковского счета пользователя приложения. Планируется, что в скором времени в приложении массово станет доступна возможность оплаты на основе NFC-технологии.