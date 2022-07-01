Половина системно значимых банков не успела подключиться к СБПэй
Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Половина системно значимых банков не успела подключиться к сервису СБПэй в обозначенный Центробанком срок, следует из информации на сайте Системы быстрых платежей (СБП).
Всего к сервису подключилось 118 банков. Из 13 системно значимых банков к СБПэй пока не подключились Газпромбанк, Альфа-банк, Сбербанк, банк "Открытие", Росбанк, Тинькофф банк и Райффайзенбанк.
"Мы не собираемся продлевать сроки подключения (к СБПэй - ИФ). Полагаем, что с учетом дополнительного времени у участников рынка была возможность спланировать время и ресурсы на реализацию этого сервиса", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.
Регулятор в апреле на три месяца (до 1 июля) сдвинул сроки для обязательного подключения банков к мобильному приложению СБПэй. До этого предполагалось, что кредитные организации предоставят клиентам доступ к СБПэй до 1 апреля.
СБПэй - это мобильное приложение для оплаты товаров и услуг в магазинах c использованием всех поддерживаемых в СБП способов оплаты (QR-код, кнопка на сайте и т.д.). СБПэй не использует данные банковских карт - все платежи выполняются с банковского счета пользователя приложения. Планируется, что в скором времени в приложении массово станет доступна возможность оплаты на основе NFC-технологии.
Система быстрых платежей ЦБ была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, в полном масштабе - 28 февраля того же года.
Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках (C2C-операции), оплачивать товары и услуги (C2B-операции) и получать возвраты в случае отказа от покупки или же выплаты от компаний клиенту в виде перевода на брокерский счет, страховые выплаты и т.д. (В2С-операции). В дальнейшем планируется добавить в СБП возможность для граждан делать переводы в пользу государства (C2G-операции), оплачивать услуги ЖКХ и другие опции.
По данным ЦБ за первый квартал 2022 года, СБП пользуется каждый третий россиянин. С начала запуска системы ею воспользовались более 50 млн человек, они совершили 1,4 млрд операций.