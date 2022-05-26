Собянин заявил о необходимости международных партнеров для выпуска новых "Москвичей"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Власти Москвы надеются на помощь зарубежных партнеров в производстве новых моделей автомобилей на бывшем заводе "Рено", на котором теперь планируется выпускать автомобили под брендом "Москвич".

"Мы не собираемся выпускать старые модели, мы собираемся выпускать самые современные модели с переходом на электромобили. Конечно, нам понадобятся международные партнеры для этой работы, потому что с нуля создать отечественный автомобиль своими силами невозможно. Но есть перспективы, я надеюсь, что у нас получится", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на лекции в рамках суперфинала конкурса "Лидеры России" в четверг.

По словам мэра столицы, власти "очень боялись потерять завод, один из лучших в стране, и, к сожалению, так произошло, Renault попрощалось с нами".

"Но мы все-таки решили попробовать оставить эту компетенцию, вспомнили про "Москвич". Почему-то очень многие решили, что мы будем выпускать старую модель москвича. Может быть для ретро это стоит сделать", - отметил мэр.

16 мая пресс-служба Минпромторга сообщила, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность РФ. В соответствии с подписанным соглашением, 68%-ная доля французского концерна в "АвтоВАЗе" перешла в управление ФГУП "НАМИ" с опционом обратного выкупа в течение следующих 6 лет, а 100%

19 мая газета "Ведомости" сообщила, что на переданном Москве бывшем заводе Renault может быть налажен выпуск автомобилей партнера "КАМАЗа" – китайского автоконцерна JAC – под брендом "Москвич".