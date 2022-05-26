Порог подконтрольных банковских операций в РФ могут повысить до 1 млн руб.

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Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Банк России предложил поднять порог обязательного контроля операций с действующих 600 тыс. до 1 млн рублей, для недвижимости - с 3 млн до 5 млн рублей, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на конференции "Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков", организованной Ассоциацией банков России.

"Речь идет о повышении пороговых сумм, с которых начинается обязательный контроль операций, тоже тема все время стоит. Они были установлены очень давно и во многом уже потеряли актуальность, тем более в фиксированных суммах они установлены. Мы предлагаем поднять с действующих 600 тыс. рублей как минимум до 1 млн рублей, а по недвижимости - с трех до пяти миллионов рублей", - сказала Набиуллина.

Банк России совместно с Росфинмониторингом также проведут ревизию операций, подлежащих обязательному контролю, заявила глава ЦБ.

"Мы совместно с Росфинмониторингом проведем ревизию операций, которые подлежат обязательному контролю. На наш взгляд, по многим из них уже можно отказаться", - сказала Набиуллина.

О рассмотрении возможности увеличения порога финансовых сделок, подлежащих обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга, с 600 тыс. до 1 млн рублей, в мае 2019 года заявлял директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский. В качестве аргумента в пользу повышения этой планки он тогда называл снижение нагрузки на контролирующие органы и участников рынка. Минфин тогда эту идею поддерживал, но порог этот увеличен так и не был.

Согласно действующему законодательству, обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга подлежат операции на сумму выше 600 тыс. рублей (или аналогичную в иностранной валюте) в том случае, если они подпадают под определенные критерии. В частности, речь идет об операциях с денежными средствами в наличной форме (снятие или зачисление на счет юрлиц, покупка или продажа иностранной валюты, приобретение ценных бумаг, внесение в уставной капитал организации), открытие вкладов в пользу третьих лиц, помещение драгметаллов в ломбард, переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента.