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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Росфинмониторинг поддержит увеличение порога контроля операций до 1 млн руб.

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг намерен поддержать предложение ЦБ об увеличении порога обязательного контроля операций с действующих 600 тысяч до 1 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Росфинмониторинг выступает за рассмотрение вопроса корректировки подходов к обязательному контролю исходя из изменений ситуации в экономике и появлении новых рисков ПОД/ФТ, а также необходимости оперативного реагирования на указанные риски. В этой связи указанное предложение ЦБ РФ в рамках данного подхода может быть поддержано", - говорится в сообщении пресс-службы.

26 мая глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России предложил поднять порог обязательного контроля операций с 600 тыс. до 1 млн рублей, для недвижимости – с 3 млн до 5 млн рублей. По ее словам, действующие пороговые суммы были установлены очень давно и уже потеряли свою актуальность. Набиуллина также сообщила, что ЦБ совместно с Росфинмониторингом проведут ревизию операций, которые подлежат обязательному контролю.

О рассмотрении возможности увеличения порога финансовых сделок, подлежащих обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга, с 600 тыс. до 1 млн рублей в мае 2019 года заявлял директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский. В качестве аргумента в пользу повышения этой планки он тогда называл снижение нагрузки на контролирующие органы и участников рынка. Минфин тогда эту идею поддержал, но порог этот увеличен так и не был.

Согласно действующему законодательству, обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга подлежат операции на сумму выше 600 тыс. рублей (или аналогичную в иностранной валюте) в том случае, если они подпадают под определенные критерии. В частности, речь идет об операциях с денежными средствами в наличной форме (снятие или зачисление на счет юрлиц, покупка или продажа иностранной валюты, приобретение ценных бумаг, внесение в уставный капитал организации), открытие вкладов в пользу третьих лиц, помещение драгметаллов в ломбард, переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента.

Росфинмониторинг ЦБ РФ
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