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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:05

Шанхай представил план по ускорению восстановления экономики после локдауна

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Администрация Шанхая обнародовала план из 50 мер и направлений для ускорения восстановления экономики мегаполиса после локдаунов, сообщает агентство "Синьхуа".

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Действующая пока в городе система разрешения на возобновление производства на предприятиях будет отменена с 1 июня, заявил на пресс-конференции заместитель мэра города У Цин.

Он пообещал помочь возобновлению работы во всех секторах за счет увеличения субсидий на профилактику заболеваемости и проведение дезинфекции на предприятиях, на стабилизацию цепочек производства и поставок в регионе дельты реки Янцзы. Также будет налаживаться бесперебойная работа внутренних и международных логистических и транспортных каналов.

В Шанхае будут уменьшены или отменены арендная плата за помещения, налог на недвижимость и налог на использование городских земель для предприятий, соответствующих определенным условиям. Кроме того, нерезидентам будут предоставлены финансовые субсидии на оплату воды, электроэнергии и природного газа на три месяца.

Будут приняты меры по стимулированию потребления и увеличению инвестиций. В городе будет создан механизм содействия возобновлению работы на ключевых предприятиях с участием иностранного капитала. Также будет раньше срока запущена работа по приему заявок на получение специальных средств для развития региональных штаб-квартир транснациональных компаний.

В Шанхае поэтапно снизят налог на покупку легковых автомобилей ряда категорий, а также будут предоставляться субсидии при покупке электромобилей.

Городские власти также обещают продвигать реализацию программы реновации и реконструкции некоторых старых кварталов и поддерживать расширение объема выпуска корпоративных облигаций в рамках усилий по увеличению масштабов инвестирования в строительство инфраструктуры.

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