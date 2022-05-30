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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:39

Иран планирует импортировать сталь из России по бартеру

России Иран может предложить автозапчасти и газовые турбины

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Иран намерен использовать бартерную торговлю с Россией для обеспечения поставок сырья для металлургической промышленности, заявил Press TV иранский министр промышленности, рудников и торговли Реза Фатеми.

По его словам, Ирану необходимо импортировать сталь, а также цинк, свинец и глинозем из России, чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос. Взамен Иран может поставлять в Россию запчасти для автомобилей и газовые турбины. Как уточнил министр, несколько иранских компаний подписали контракты на поставку или ремонт газовых турбин для российских электростанций.

Министр нефти Ирана Джавад Оуджи заявил, что ежегодная стоимость экономических связей между двумя странами может увеличиться почти в 10 раз и достичь $40 млрд.

Иран Реза Фатеми Джавад Оуджи
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