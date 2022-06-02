Brent подешевела до $114,16 за баррель

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в четверг после выхода публикации в Financial Times о готовности Саудовской Аравии увеличить добычу в случае существенного снижения производства нефти в России из-за санкций.

"Саудовская Аравия осознает риски и понимает, что не в ее интересах терять контроль за ценами на нефть", - сообщил источник FT.

К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $2,13 (1,83%), до $114,16 за баррель. В среду Brent подорожала на $0,69 (0,6%), до $116,29 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $2,21 (1,92%), до $113,05 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,59 (0,5%), до $115,26 за баррель.

Эксперты технического комитета ОПЕК+ на заседании в среду понизили величину ожидаемого профицита нефти на мировом рынке в 2022 году до 1,4 млн баррелей в сутки с 1,9 млн б/с, прогнозировавшихся месяц назад, сообщили "Интерфаксу" источники.

В учет прогноза брались инфляция, российско-украинский конфликт, пандемия COVID-19 в Азии, высвобождение стратегических запасов странами-потребителями и другие факторы.

В четверг состоится сначала встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, а затем - полноформатная министерская встреча. Один из источников FT отметил, что Саудовская Аравия и ОАЭ изучали возможность объявить о своем намерении увеличить добычу на заседании ОПЕК+ в четверг, однако окончательного решения по этому вопросу не приняли.

"Возможные темпы снижения цен на нефть будут зависеть от того, насколько крупный объем резервных мощностей смогут задействовать страны ОПЕК, без того чтобы полностью повернуться спиной к России", - заявил Bloomberg управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.