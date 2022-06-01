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Цена нефти Brent подросла до $115,93 за баррель после снижения накануне

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно повышаются в ходе торгов в среду после снижения по итогам предыдущих торгов на фоне сообщений относительно новых санкций в отношении России и перспективы приостановки ее участия в сделке ОПЕК+.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по Москве в среду составляет $115,93 за баррель, что на $0,33 (0,29%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник августовский контракт подешевел на $2 (1,7%) - до $115,60 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $115,06 за баррель, что на $0,39 (0,34%) выше итогового значения предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,4 (0,35%), до $114,67 за баррель.

Страны Европейского союза в ночь на вторник согласовали шестой пакет санкций в отношении России, в который входит введение эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов, поставляемых из РФ морским путем. Как ожидается, он будет официально утвержден в ближайшие дни.

Кроме того, Великобритания и Евросоюз согласовали скоординированный запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть, сообщила газета Financial Times со ссылкой источники.

Между тем некоторые члены ОПЕК изучают идею приостановки участия России в сделке по добыче нефти (ОПЕК+), поскольку западные санкции и частичный европейский запрет начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти, пишет Wall Street Journal со ссылкой на неназванных делегатов ОПЕК.

Россия, один из трех крупнейших производителей нефти в мире, в прошлом году договорилась с ОПЕК и девятью странами, не входящими в ОПЕК, о ежемесячном увеличении объемов добычи нефти, но теперь ожидается, что ее добыча упадет примерно на 8% в этом году, пишет WSJ.

нефть Brent
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