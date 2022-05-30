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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:05

Приставы взыщут с Google и Meta новые штрафы на 17 млн рублей

Приставы взыщут с Google и Meta новые штрафы на 17 млн рублей
Фото: Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Российские приставы завели новые дела против компаний Google и Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) о принудительном взыскании штрафов на суммы 4 млн и 13 млн соответственно.

В отношении Google 24 мая было возбуждено исполнительное производство о взыскании штрафа в размере 4 млн рублей на основании решения Таганского суда Москвы, следует из обновленных 30 мая данных банка Федеральной службы судебных приставов.

По решению того же суда 17 мая были возбуждены три дела против Meta на общую сумму 13 млн рублей.

На прошлой неделе стало известно, что приставы полностью взыскали с Google штраф и сборы на сумму более 7,7 млрд рублей, назначенные за отказы удалять контент, запрещенный в России.

В отношении Meta в апреле было возбуждено исполнительное производство о взыскании оборотного штрафа в размере более 1,9 млрд рублей за такое же правонарушение.

Google Meta ФССП Москва Таганский суд
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