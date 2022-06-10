"Татнефть" продала "Татнефтехиминвест-холдингу" шинный бизнес в РФ

Фото: Алексей Филиппов/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - "Татнефть" завершила процедуру продажи казанскому АО "Татнефтехиминвест-холдинг" предприятий шинного бизнеса в РФ.

9 июня "Татнефть" продала ООО "УК "Татнефть-Нефтехим", управляющее шинным бизнесом, потеряв вследствие этого косвенный контроль над ПАО "Нижнекамскшина", также НК продала долю в уставном капитале АО "Нижнекамский механический завод", говорится в сообщении "Татнефти" в пятницу.

"Татнефть объявила о продаже шинного бизнеса ("Татнефтехиминвест-холдингу" - ИФ) 13 мая. В этот день были подписаны основные соглашения. В рамках заключенной 13 мая сделки подписываются отдельные соглашения по каждой из компаний. Сегодня объявлено об исполнении (закрытии) сделок", - сообщил "Интерфаксу" представитель "Татнефти".

Ранее сообщалось, что 3 июня предприятия шинного бизнеса "Татнефти": УК "Татнефть-Нефтехим", "Нижнекамский завод грузовых шин", "Нижнекамскшина" и ООО "Торговый дом "Кама" - попали в санкционный список Евросоюза. Согласно публикации в Официальном журнале ЕС, санкции в отношении этих предприятий введены в связи с производством и поставкой шин для российской техники, использовавшейся в рамках военной операции на территории Украины.

При этом "Татнефть" еще 13 мая, за три недели до этих санкций, подписала соглашение о продаже "Татнефтехиминвест-холдингу" своего шинного бизнеса в России.

В день подписания соглашения к "Татнефтехиминвест-холдингу" перешел оперативный и управленческий контроль над компаниями, вошедшими в периметр сделки: УК "Татнефть-Нефтехим", "Нижнекамский завод грузовых шин", "Торговый дом "Кама", "Нижнекамскшина", АО "Нижнекамский механический завод" и АО "Ярполимермаш-Татнефть". По условиям соглашения, компании с упоминанием "Татнефти" должны быть переименованы по завершении сделки.

Реализуемый "Татнефтью" проект КamaTyresKZ по созданию производства шин в Казахстане в сделку не вошел.

Сотрудничество НК с предприятиями шинного комплекса в РФ, в том числе поставка сырья, продолжилось на коммерческой основе с учетом ранее принятых обязательств.

1 июня "Татнефть" и ряд связанных с ней компаний передали УК "Татнефть-Нефтехим" принадлежавшие им обыкновенные акции "Нижнекамскшины".

Проданный "Татнефтью" комплекс предприятий шинного бизнеса работает под брендом Кama Tyres. В него входят заводы-производители шин "Нижнекамскшина" (шины легкового и легкогрузового ассортимента, индустриальные шины), "Нижнекамский завод грузовых шин" (грузовые комбинированные и цельнометаллокордные шины, сельскохозяйственные шины), ТОО КamaTyresKZ, а также обслуживающие предприятия и "Торговый дом "Кама", который продает шины и снабжает шинные заводы материалами и сырьем.

АО "Татнефтехиминвест-холдинг" координирует деятельность предприятий нефтегазохимического комплекса в Татарстане. Согласно списку аффилированных лиц компании на 31 декабря 2021 года, 48,972% в уставном капитале холдинга владеет АО "Связьинвестнефтехим", единственным акционером которого является Татарстан. Советы директоров "Татнефти", "Татнефтехиминвест-холдинга" и "Связьинвестнефтехима" возглавляет президент республики Рустам Минниханов.