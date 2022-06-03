Акции "Северстали" подешевели более чем на 11% на "Мосбирже"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Акции "Северстали" подешевели на "Московской бирже" в пятницу утром еще более чем на 11% (до 720,6 рубля за штуку) после падения накануне на 15,3% (до 815,8 рубля за штуку) на фоне включения Алексея Мордашова и подконтрольных ему компаний в санкционный список США.

Мордашов, члены его семьи и подконтрольные компании - "Северсталь", "Севергрупп", Nordgold, "Алгоритм" - попали в SDN List Минфина США.

Лицензия на сворачивание операций с "Северсталью" действует до 31 августа, с Nordgold - до 1 июля.