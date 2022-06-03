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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:22

Рынок акций РФ днем упал ниже 2300п по индексу МосБиржи во главе с "Северсталью"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в пятницу продолжает снижение на фоне корректирующейся вниз нефти и фьючерсов в США, индекс МосБиржи упал ниже 2300 пунктов во главе с бумагами "Северстали", лидирующими по оборотам на бирже и обновившими минимум с июня 2017 года на новостях о санкциях США.

К 13:30 индекс МосБиржи составил 2298,69 пункта (-1,8%) - уровень 25 мая, индекс РТС - 1171,24 пункта (-2,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 7,8.

Доллар подрос до 61,82 рубля (+0,17 рубля).

Акции "Северстали" упали на 12% - до 717,6 рубля, при этом бумаги лидируют по оборотам торгов на "Мосбирже": на сделки с ними пришлось 7,099 млрд рублей (максимум с февраля).

Бизнесмен Алексей Мордашов, члены его семьи и подконтрольные компании включены в санкционный список США. Согласно сообщению OFAC, в SDN List включены связанные с семьей Мордашовых компании - "Северсталь", "Севергрупп", Nordgold, "Алгоритм". Лицензия на сворачивание операций с "Северсталью" действует до 31 августа, с Nordgold - до 1 июля.

Минторг США обнародовал список из 71 юридического лица из России и Белоруссии, подпавшего под американские экспортные ограничения. В список, в частности, вошли компания "Газпром нефть шельф" и ООО "Системы биологического синтеза-СБС".

рынок акций Северсталь
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