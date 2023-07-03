Структура Вадима Швецова вышла из электрокаршерингового СП с "РусГидро"

Энергокомпания стала единственным владельцем каршеринга Green Crab

Вадим Швецов Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - ООО "Серенити инвест", принадлежащее бывшему главному акционеру группы "Соллерс" Вадиму Швецову, вышло из числа участников ООО "РусГидро Каршеринг", следует из данных ЕГРЮЛ.

Связаться с представителями Швецова не удалось. Пресс-служба "РусГидро" подтвердила, что каршеринг Green Crab (название, под которым работает сервис - ИФ) теперь полностью принадлежит энергокомпании.

Дальневосточный сервис электрокаршеринга Green Crab заработал в июне 2022 года. В его парк вошли электромобили кроссоверы JAC iev7s, Evolute I-JOY, седан Evolute I-Pro.

Проект был зарегистрирован в 2021 году как паритетное совместное предприятие ПАО "РусГидро" и ООО "Соллерс Груп" бизнесмена Вадима Швецова, который тогда являлся основным акционером автомобилестроительного ПАО "Соллерс". Летом 2022 года Швецов продал контрольный пакет в "Соллерсе" топ-менеджерам группы. ООО "Соллерс Груп", через которое он владел российском автопроизводителем, сейчас переименовано в ООО "Серенити Инвест".