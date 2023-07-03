Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Структура Вадима Швецова вышла из электрокаршерингового СП с "РусГидро"

Энергокомпания стала единственным владельцем каршеринга Green Crab

Структура Вадима Швецова вышла из электрокаршерингового СП с "РусГидро"
Вадим Швецов
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - ООО "Серенити инвест", принадлежащее бывшему главному акционеру группы "Соллерс" Вадиму Швецову, вышло из числа участников ООО "РусГидро Каршеринг", следует из данных ЕГРЮЛ.

Связаться с представителями Швецова не удалось. Пресс-служба "РусГидро" подтвердила, что каршеринг Green Crab (название, под которым работает сервис - ИФ) теперь полностью принадлежит энергокомпании.

Дальневосточный сервис электрокаршеринга Green Crab заработал в июне 2022 года. В его парк вошли электромобили кроссоверы JAC iev7s, Evolute I-JOY, седан Evolute I-Pro.

Проект был зарегистрирован в 2021 году как паритетное совместное предприятие ПАО "РусГидро" и ООО "Соллерс Груп" бизнесмена Вадима Швецова, который тогда являлся основным акционером автомобилестроительного ПАО "Соллерс". Летом 2022 года Швецов продал контрольный пакет в "Соллерсе" топ-менеджерам группы. ООО "Соллерс Груп", через которое он владел российском автопроизводителем, сейчас переименовано в ООО "Серенити Инвест".

РусГидро Соллерс Green Crab Вадим Швецов Серенити инвест
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гендиректор и технический директор соцсети "ВКонтакте" покинут VK

Гендиректор и технический директор соцсети "ВКонтакте" покинут VK

В Счетной палате призвали оценить эффективность способов расселения аварийного жилья

В Счетной палате призвали оценить эффективность способов расселения аварийного жилья

UBS хочет покрыть потери в результате поглощения Credit Suisse, не прибегая к госпомощи

ФНБ в июне сократился на 63 млрд руб. - до 12,29 трлн руб.

ФНБ в июне сократился на 63 млрд руб. - до 12,29 трлн руб.

Минтруд представил проект об увеличении МРОТ на 18,5% с января 2024 года

Минтруд представил проект об увеличении МРОТ на 18,5% с января 2024 года

РФ в августе дополнительно сократит добычу нефти на 500 тыс. б/с за счет снижения экспорта

РФ в августе дополнительно сократит добычу нефти на 500 тыс. б/с за счет снижения экспорта

Apple значительно сократила целевые объемы выпуска шлема Vision Pro

Apple значительно сократила целевые объемы выпуска шлема Vision Pro
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });