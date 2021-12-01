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"Соллерс Груп" и "РусГидро" зарегистрировали СП для электрокаршеринга

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - ООО "Соллерс Груп" и ПАО "РусГидро" зарегистрировали юрлицо совместного проекта каршеринга электромобилей во Владивостоке, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

ООО "РусГидроВайз" было зарегистрировано 30 ноября. Ее совладельцами в равных долях являются "дочка" "РусГидро" АО "ГидроИнвест", и ООО "Соллерс Груп" Вадима Швецова.

Соглашение о создании первого в России электрокаршеринга на Дальнем Востоке Швецов и первый заместитель гендиректора ПАО "РусГидро" Юрий Любимов подписывали в октябре на "Российской энергетической неделе". "Соллерс Груп" в рамках партнерства с "РусГидро" планирует сосредоточиться на управлении автопарком через собственную цифровую платформу подписки Wize. "РусГидро", которая оперирует крупнейшей на Дальнем Востоке сетью зарядных станций, будет выступать поставщиком услуг зарядки для электромобилей.

"Мы убеждены, что тренд на развитие электромобильности будет также активно реализован в России, как и на крупнейших мировых рынках, и в течение предстоящего десятилетия электротранспорт и инфраструктура для него станут органичной частью развития умных цифровых городов. А ключевым драйвером масштабирования этого тренда станут сервисы каршеринга, такси, услуги аренды и подписки на электротранспорт", - говорил ранее Швецов.

По его словам, по опыту каршеринга во Владивостока определится, будет ли проект расширяться в другие регионы.

Планируется, что сервис по аренде электромобилей заработает во Владивостоке во II квартале 2022 года. На первом этапе проекта на улицах города появятся 140 шеринговых электромобилей, а пользователям сервиса предложат поминутный прокат электромобилей с гибкими тарифами и возможностью аренды машин на выходные.

РусГидро Соллерс РусГидроВайз ГидроИнвест Вадим Швецов Юрий Любимов Владивосток Приморье

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