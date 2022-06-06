В Vitol ждут, что США допустят увеличение поставок иранской нефти ради снижения цен

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Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - США могут позволить Ирану увеличить поставки нефти на мировой рынок даже без восстановления соглашения по ядерной сделке, считает глава азиатского бизнеса крупнейшего в мире нефтетрейдера Vitol Майк Мюллер. Его мнение приводит Bloomberg.

Переговоры между Тегераном и западными странами о восстановлении договоренностей о сворачивании иранской ядерной программы в обмен на отмену санкций застопорились в марте, и нефтетрейдеры все более пессимистично оценивают их перспективы, отмечает агентство.

Мюллер полагает, что президент США Джо Байден может решить, что снизить цены на АЗС перед промежуточными выборами в стране важнее, чем строгий контроль за соблюдением санкций, что подразумевает, в частности, арест танкеров с иранской нефтью.

"Он может просто позволить приток на рынок чуть более крупных объемов этой нефти, - заявил эксперт. - Если ситуация на промежуточных выборах будет определяться необходимостью снизить цены на бензин в США, можно ожидать, что Штаты будут больше закрывать глаза на приток подсанкционных баррелей на рынок".

Вмешательство Вашингтона в контроль этих потоков всегда было довольно редким, говорит Мюллер.

Иран в 2022 году увеличил экспорт нефти, основная часть которой уходит в Китай. Новое соглашение по ядерной сделке, по оценкам экспертов, обеспечило бы приток дополнительных 500 тысяч - 1 млн баррелей иранской нефти на мировой рынок. Кроме того, Тегеран может быстро продать нефть из резервов, объем которых составляет порядка 100 млн баррелей.

Цены на нефть выросли на 60% с начала текущего года из-за военной операции России на территории Украины. Средняя цена бензина на американских АЗС поднялась выше $4,8 за галлон (3,7 л).

Прогнозы экспертов в отношении дальнейшего направления цен на нефть серьезно расходятся, отмечает Мюллер. Решение ОПЕК+ ускорить темпы наращивания добычи вряд ли окажет серьезное влияние на рынок, поскольку многие страны коалиции не справляются с увеличением производства, а экспорт из Москвы может упасть в связи с новыми санкциями.

"Диапазон мнений аналитиков никогда не был столь широким, - говорит Мюллер. - Одни думают, что цены поднимутся до $135-140 за баррель, другие ждут падения ниже $100 за баррель".