Российские горнорудные активы Solway приобрела армянская "Фар Ист Голд"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Международная горно-металлургическая группа Solway в марте объявила, что уходит из России.

Новым собственником ее российских активов - проекта по добыче золота на отвалах Ключевского месторождения в Забайкалье и действующего предприятия по добыче золота и серебра на Курильских островах - стала недавно учрежденная армянская компания.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, принадлежавшими ранее Solway "Желтугинской ГРК" (оператор проекта в Забайкалье) и "Курилгео" теперь владеет компания "Фар Ист Голд" из Армении. Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 1 июня и 10 июня. По данным государственного регистра юридических лиц министерства юстиции Армении, "Фар Ист Голд" была зарегистрирована 4 апреля 2022 года.

В объединенной пресс-службе "Курилгео" и "Желтугинской ГРК" подтвердили "Интерфаксу" факт смены собственника.

"Компании продолжают работать, как и раньше. Риски отработаны и предусмотрены, на реализации проектов смена собственника не отразится", - заверили в пресс-службе.

"Курилгео", по оценке Союза золотопромышленников России, по итогам 2021 года вошла в топ-35 российских золотодобытчиков с производством 1,23 тонны золота. Основной актив компании - месторождение Айнское на о.Уруп, которое включает несколько золотосеребряных залежей.

Проект на отвалах Ключевского с запасами 12,1 тонны золота и 11,7 тонны серебра находится на стадии строительства. Планируется, что он будет введен в эксплуатацию в IV квартале 2023 года, годовая производительность комплекса составит 2 млн тонн руды. Как сообщалось, "Желтугинская ГРК" планирует вложить в проект около 3,2 млрд рублей.

В начале марта Solway сообщала, что "несмотря на ограниченную инвестиционную и операционную деятельность в России, выходит из своих проектов".

Основные производственные активы Solway расположены в Македонии, Гватемале, Индонезии, Аргентине и на Украине, штаб-квартира - в Швейцарии.