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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Кудрин призвал не спешить с выходом РФ из международных соглашений и договоров

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - России не стоит торопиться с выходом из международных договоров и соглашений, считает председатель Счетной палаты, экс-министр финансов Алексей Кудрин.

"Россия как экономика очень серьезно связана с другими экономиками мира. Мы работаем в мировой экономической системе. У нас есть большой экспорт и большой импорт. (...) Россия не может все сама производить, это просто однозначно. Поэтому нам нельзя торопиться выходить из разного рода международных соглашений, стандартов", - сказал Кудрин в среду в Госдуме.

Он отметил, что "азиатские страны тоже работают в рамках всех этих стандартов". "В том числе образовательных, я хочу напомнить. (...) Торговых, экономических, социальных конвенций, соглашений", - сказал Кудрин.

"Вот почему нам нельзя торопиться выходить, а, в общем-то понимать, что мы должны максимально получать эффект от международного сотрудничества", - отметил глава Счетной палаты.

Кудрин выразил надежду, что, несмотря на текущие ограничения по импорту в страну, он "переориентируется". "И мы все равно будем пользоваться мировыми достижениями в области технологий, в области, в том числе других товаров, связанных, как с инвестиционным, так и потребительским циклом".

Накануне глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что Россия откажется от Болонской системы образования. А вице-спикер Госдумы Петр Толстой ранее сообщил, что МИД направил в Думу список соглашений РФ с международными организациями для рассмотрения на предмет их денонсации. "Россия вышла из Совета Европы, теперь на очереди выход из ВТО и ВОЗ, которые в отношении нашей страны пренебрегли всеми обязательствами", - заявил парламентарий.

Алексей Кудрин
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