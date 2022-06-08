В Минстрое не увидели рисков "затоваренности" на рынке жилья

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Рисков "затоваренности " на рынке жилья в РФ не наблюдается, заявил в среду замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

"Пока не видим опасности в том, что что-то "зависнет", не будет продано. Ровно поэтому, понимая, что со спросом, что мы получили по итогам апреля у нас два направления поддержки – как спроса, так и предложения, чтобы был баланс того, что с проектным финансированием все будет достроено, а потом допродано. (...) . Мы считаем, что при сбалансированном подходе к доходам населения ставки по ипотеке на первичном рынке, по ставке по ипотеке на вторичном рынке, чтобы можно было продать свою квартиру и улучшить жилищные условия, никакой затоваренности не будет", - сказал Стасишин на заседании Комиссии по жилищной политике Общественного совета при Минстрое России.

Он добавил, что увеличение скорости продаж влияет на цены и ставки по ипотеке. Стасишин уточнил, что в проектах с использованием эскроу-счетов по проектному финансированию больше половины квартир уже продано.

По его словам, Минстрой не обсуждает вопрос того, чтобы за бюджетные средства выкупать квартиры и потом создавать из них арендные фонды некоммерческого использования. Стасишин подчеркнул, что это связано с большими обязательствами по расселению аварийного жилья, которое является приоритетом.

С 1 июля 2019 года застройщики жилья в РФ обязаны работать по эскроу-счетам, на которых аккумулируются средства граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их кредитуют банки.