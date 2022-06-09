ВТБ получил 49% в операторе спортивных лотерей, подконтрольном Кремлеву

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - ВТБ стал собственником 49% оператора всероссийских государственных лотерей, организатором которых выступает Минфин, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

ВТБ 6 июня получил 48,5% в ООО "Спортивные лотереи", еще 0,5% в компании он владеет через "Холдинг ВТБ Капитал Ай Би". Доля президента Международной ассоциации бокса (AIBA) Умара Кремлева в капитале компании сократилась с 99% до 51%.

"Доля ВТБ получена вследствие конвертации займа. Для ВТБ, который уже более 20 лет поддерживает спорт, важно, что отчисления в размере 10%, согласно государственному контракту, производятся на развитие спорта в России", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе ВТБ.

Год назад, в рамках Петербургского международного экономического форума-2021 ВТБ и "Спортивные лотереи" заключили долгосрочное инвестиционное соглашение о сотрудничестве в сфере развития лотерейного бизнеса, но детали его стороны не раскрывали.

ООО "Спортивные лотереи" является оператором всероссийских государственных лотерей, организатором которых выступает Минфин, и имеет право проводить 15 видов лотерей в течение 15 лет. Компания была создана в начале 2019 года. В соответствии с распоряжением правительства ООО "Спортивные лотереи" назначено оператором государственной лотереи с целью проведения всероссийских государственных лотерей в поддержку развития бокса. Целевые отчисления от лотереи используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. В 2019 году источник в одном из ведомств, участвовавших в подготовке этого распоряжения, сообщал "Интерфаксу", что, по оценке Минфина, планируемый размер целевых отчислений на финансирование бокса за счет этих лотерей составит не менее 10 млрд рублей. Чистый убыток ООО "Спортивные лотереи" по РСБУ в 2021 году сократился до 1,68 млрд рублей с 2,05 млрд рублей годом ранее. В отчетности за 2020 год компания поясняла, что ключевая причина убытков - осуществление благотворительной деятельности за счет привлеченных кредитов. Объем привлеченных займов на конец 2020 года составил 4 млрд рублей.

ВТБ и Кремлев развивают и другой совместный проект: в прошлом году банк и АНО "Центр прогресса бокса" учредили АО "Современные платежные решения", которое, в свою очередь, выкупило НКО "Мобильная карта". Согласно распоряжению президента РФ, "Мобильная карта" с 1 сентября 2021 года является единым центом учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов.

В отчетности за 2022 года ВТБ сообщал, что его доля в СП составляет 49%, однако в октябре прошлого года в результате изменения корпоративного управления компании он получил контроль над "Современными платежными решениями". Это дает ему преимущественные права в отношении принятия решений "по значимой деятельности" компании. В связи с этим в отчетности банк признал 49%-ную долю участия в СП как контрольную, оценив ее в 31,7 млрд рублей.