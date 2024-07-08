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Отчисления от проведения лотерей начнут поэтапно повышать с 2025 года

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Целевые отчисления от проведения лотерей, которые используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе, по развитию физкультуры и спорта, будут постепенно увеличиваться с 2025 года в связи с изменением базы, с которой они взимаются.

Такие поправки предлагается внести в закон "О лотереях", документ рассматривался и был одобрен 8 июля на правкомиссии по законопроектной деятельности, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с работой комиссии.

Сейчас размер целевых отчислений от лотереи составляет 10% от разницы между суммой выручки оператора лотереи от ее проведения за отчетный квартал и суммой призового фонда. Поправками же предлагается в качестве базы использовать сумму выручки от лотереи за квартал. При этом на 2025 год ставка устанавливается в размере 4,2%, в 2026 году она повышается до 4,5%, в 2027 году - до 5% и с 2028 года она будет составлять 5,5%.

Если в 2023 году общий объем поступлений в федеральный бюджет составлял 3,548 млрд рублей, или 3,9% от выручки от проведения лотереи, то в 2025 году ожидаются поступления в размере 3,834 млрд рублей, в 2026 - 4,108 млрд рублей, в 2027 году - 4,565 млрд рублей, в 2028 - 5,021 млрд рублей.

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