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Урожай пшеницы в Евросоюзе может сократиться почти на 5% из-за засухи

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В наступающем сельскохозяйственном 2022-2023 году урожай пшеницы в Евросоюзе может сократиться почти на 5% в годовом выражении из-за засушливой погоды и это усугубит ситуацию на рынке на фоне резкого сокращения поставок с Украины, полагают аналитики исследовательской компании Strategie Grains.

Из прогноз приводит The Wall Street Journal.

По их мнению, совокупный урожай зерновых в Евросоюзе уменьшится на 4%, до 278,8 млн тонн.

Во Франции, на которую приходится 18% производства сельскохозяйственной продукции в ЕС, урожай пшеницы может снизиться более чем на 5%. Франция является пятым по величине производителем пшеницы в мире, уступая только Китаю, России, Индии и США, и занимает четвертое место в списке ведущих экспортеров этой культуры.

"В сочетании с сильной жарой - а столбик термометра поднялся значительно выше средних значений для этого времени года - такая погода негативно скажется на урожае всех зерновых в Европе", - написали аналитики Strategie Grains.

По оценке ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), глобальный урожай зерновых в текущем календарном году составит 2,78 млрд тонн, что на 16 млн тонн ниже, чем годом ранее. Это небольшое снижение может стать первым за четыре года, говорится в сообщении организации.

Strategie Grains Евросоюз ФАО ООН Европа франция
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