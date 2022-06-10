ЦБ допустил снижение деловой активности по итогам 2022 года лучше прогнозов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Снижение экономической активности в России после резкого падения в апреле приостановилось в мае, во II квартале спад будет меньше ожиданий, а по итогам 2022 года ВВП РФ может снизиться меньше, чем в апрельском прогнозе (8-10%), говорится в сообщении Банка России.

Сообщение опубликовано после заседания совета директоров, на котором ключевая ставка была понижена с 11% до 9,5%.

"Оперативные индикаторы указывают на то, что снижение деловой активности после резкого падения в апреле приостановилось в мае. При этом наблюдалась неоднородность тенденций в отраслевом разрезе", - говорится в сообщении.

"В целом фактическое снижение экономической активности в II квартале 2022 года происходит в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апрельском базовом сценарии. С учетом этого Банк России оценивает, что снижение ВВП по итогам 2022 года может оказаться меньше, чем прогнозировалось в апреле", - сообщил регулятор.

"Снижение экономической активности происходит за счет как спроса, так и предложения. Согласно данным опросов, предприятия по-прежнему испытывают значительные затруднения в производстве и логистике, несмотря на некоторую диверсификацию поставщиков готовой продукции, сырья и комплектующих, а также рынков сбыта. Потребительская активность сокращается в реальном выражении в условиях высокой склонности населения к сбережению и снижения реальных доходов", - описывается в сообщении текущая ситуация.

"Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Сокращение импорта из-за введения внешних торговых и финансовых ограничений существенно опережает снижение экспорта", - отмечают в ЦБ.

Минэкономразвития оценило снижение ВВП России в апреле 2022 года на уровне 3% в годовом исчислении после роста на 1,3% в марте, на 4,1% в феврале и 5,6% в январе. Рост ВВП по итогам января-апреля 2022 года министерство оценило на уровне 1,7% в годовом измерении.

ЦБ ожидал (прогноз от конца апреля) падение ВВП в 2022 году в интервале 8-10%, Минэкономразвития прогнозирует (прогноз от начала мая) спад российской экономики в 2022 году на 7,8% в базовом варианте.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня по динамике ВВП на 2022 год, предполагает спад на 8,3%.