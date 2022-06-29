Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Биткойн подешевел до $20 059,44

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - По данным CoinDesk, за последние 24 часа биткойн подешевел на 4,6%, его стоимость на 14:40 по Москве составляла $20 059,44. С начала текущего года криптовалюта потеряла в цене почти 57%.

18 июня курс биткойна упал до $17 560, после чего вернулся к отметке в $20 000 и стабильно торговался около нее.

Многие эксперты посчитали, что рынок готов к восстановлению, однако криптовалютный сектор остается под давлением в связи с тем, что мировые центробанки ужесточают денежно-кредитную политику, снижая доступность ликвидности в финансовой системе, отмечает Bloomberg. Кроме того, доверие инвесторов к криптовалютам снизилось за последнее время в связи с проблемами ряда крупных представителей сектора.

"Большинство технических индикаторов показывает вероятность выше средней, что биткойн обвалится прежде, чем достигнет своего дна, - отмечает аналитик Fundstrat Марк Ньютон. - Курс биткойна может упасть до $12500-13000, что, по моему мнению, станет отличным плацдармом для открытия инвесторами "длинных" позиций в криптовалюте".

CoinDesk Fundstrat
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Запущен первый российский токен на авторизованной ЦБ блокчейн-платформе

Суд в Москве оштрафовал Internet Archive за страницы о "коктейле Молотова"

В Ростовской области в 2023 году запустят завод по производству ноутбуков

В Ростовской области в 2023 году запустят завод по производству ноутбуков

Правительство внесло в Госдуму законопроект о российском магазине приложений

Правительство внесло в Госдуму законопроект о российском магазине приложений

Google грозит новый оборотный штраф за отказ удалить запрещенный контент

Tele2 ограничит повышение тарифов уровнем инфляции

Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого роста тарифов Tele2

Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого роста тарифов Tele2

В России заблокировали сайт британского издания The Telegraph

Telegram объявил о запуске Premium-подписки

Telegram объявил о запуске Premium-подписки
ПМЭФ-2022

Минцифры отложило проект выдачи цифровых паспортов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });