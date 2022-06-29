Биткойн подешевел до $20 059,44

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - По данным CoinDesk, за последние 24 часа биткойн подешевел на 4,6%, его стоимость на 14:40 по Москве составляла $20 059,44. С начала текущего года криптовалюта потеряла в цене почти 57%.

18 июня курс биткойна упал до $17 560, после чего вернулся к отметке в $20 000 и стабильно торговался около нее.

Многие эксперты посчитали, что рынок готов к восстановлению, однако криптовалютный сектор остается под давлением в связи с тем, что мировые центробанки ужесточают денежно-кредитную политику, снижая доступность ликвидности в финансовой системе, отмечает Bloomberg. Кроме того, доверие инвесторов к криптовалютам снизилось за последнее время в связи с проблемами ряда крупных представителей сектора.

"Большинство технических индикаторов показывает вероятность выше средней, что биткойн обвалится прежде, чем достигнет своего дна, - отмечает аналитик Fundstrat Марк Ньютон. - Курс биткойна может упасть до $12500-13000, что, по моему мнению, станет отличным плацдармом для открытия инвесторами "длинных" позиций в криптовалюте".