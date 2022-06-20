Песков заявил об экспертном характере дискуссии о переходе к таргетированию рубля

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Дискуссия о переходе к таргетированию рубля, а не инфляции в данный момент носит экспертный характер, заявил журналистам пресс-секретарь президенты РФ Дмитрий Песков

"В данном случае я не буду ничего отвечать. Это экспертная дискуссия. Когда будет консолидированная точка зрения правительства, тогда можно будет что-то комментировать", - сказал Песков.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на площадке Петербургского международного экономического форума сказал "Интерфаксу", что механизм, позволяющий в условиях плавающего курса обеспечивать его достаточную стабильность, в текущих условиях почти не работает.

По словам Белоусова, оптимальный курс рубля для экономики оценивается в консенсусном мнении в 70-80 рублей, и нужно как можно быстрее возвращаться к нему.

"Такая дискуссия уже идет и на экспертном уровне, и во властных структурах", - ответил он на вопрос, имеет ли право на существование дискуссия о пересмотре подхода к денежно-кредитной политике, включая такой радикальный шаг, как переход к таргетированию рубля, а не инфляции.