Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:23

Что случилось этой ночью: четверг, 23 июня

Сообщение о взятии под контроль Катериновки в ЛНР, уход Tikkurila из России, внесение в Госдуму законопроекта о выплате в рублях по суверенным евробондам РФ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Кадыров сообщил о взятии под контроль населенного пункта Катериновка в ЛНР. Глава Чечни отметил, что в село вошли бойцы спецподразделения "Ахмат" и союзные войска.

- Tikkurila объявила об уходе из России. Американский холдинг PPG Industries, Inc., в состав которого входит фирма, связал это решение с ситуацией на Украине. Компания планирует пожертвовать полученную в 2022 году чистую прибыль некоммерческим организациям.

- В Думу внесли законопроект о выплате в рублях по суверенным евробондам РФ. Документ предусматривает приостановку нормы Бюджетного кодекса, по которой расчеты по внешним облигационным займам должны производиться в иностранной валюте.

- Глава японского Минобороны обеспокоен проходом кораблей РФ и КНР вблизи Японии. Нобуо Киси назвал такие действия "демонстрацией силы" и предостерег от них в будущем.

- ВМФ РФ обеспечил выход турецкого судна "Азов Конкорд" из порта Мариуполя. В Минобороны РФ добавили, что этому поспособствовало взаимодействие с турецкими военными.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США предположили, что снижение цен на нефть связано с ее закупками КНР и Индией у РФ

США предположили, что снижение цен на нефть связано с ее закупками КНР и Индией у РФ

США на саммите G7 обнародуют новые шаги по усилению давления на Россию

Военная операция на Украине

Кадыров сообщил о взятии под контроль населенного пункта Катериновка в ЛНР

Что произошло за день: среда, 22 июня

Правительству Болгарии вынесен вотум недоверия в парламенте

США отказались принять российский спецборт для вывоза дипломатов РФ

США отказались принять российский спецборт для вывоза дипломатов РФ

США могут отказаться от своих самых мощных ядерных авиабомб

США могут отказаться от своих самых мощных ядерных авиабомб

Жертвами землетрясения в Афганистане стали более 900 человек

Лондон отказал российской делегации в визах для участия в сессии ПА ОБСЕ

Лондон отказал российской делегации в визах для участия в сессии ПА ОБСЕ
Военная операция на Украине

Пушилин допустил проведение трибунала над наемниками в Мариуполе до конца июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });