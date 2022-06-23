Что случилось этой ночью: четверг, 23 июня

Сообщение о взятии под контроль Катериновки в ЛНР, уход Tikkurila из России, внесение в Госдуму законопроекта о выплате в рублях по суверенным евробондам РФ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Кадыров сообщил о взятии под контроль населенного пункта Катериновка в ЛНР. Глава Чечни отметил, что в село вошли бойцы спецподразделения "Ахмат" и союзные войска.

- Tikkurila объявила об уходе из России. Американский холдинг PPG Industries, Inc., в состав которого входит фирма, связал это решение с ситуацией на Украине. Компания планирует пожертвовать полученную в 2022 году чистую прибыль некоммерческим организациям.

- В Думу внесли законопроект о выплате в рублях по суверенным евробондам РФ. Документ предусматривает приостановку нормы Бюджетного кодекса, по которой расчеты по внешним облигационным займам должны производиться в иностранной валюте.

- Глава японского Минобороны обеспокоен проходом кораблей РФ и КНР вблизи Японии. Нобуо Киси назвал такие действия "демонстрацией силы" и предостерег от них в будущем.

- ВМФ РФ обеспечил выход турецкого судна "Азов Конкорд" из порта Мариуполя. В Минобороны РФ добавили, что этому поспособствовало взаимодействие с турецкими военными.