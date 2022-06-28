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Дума приняла в I чтении законопроект о выплатах в рублях по суверенным евробондам

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, приостанавливающий с 1 января 2022 г. до 1 января 2023 г. норму Бюджетного кодекса, согласно которой расчеты по внешним облигационным займам должны производиться в иностранной валюте.

Документ (N149578-8) правительство внесло в парламент на прошлой неделе.

На 2022 г. приостанавливается норма о том, что обязательства РФ, возникшие в результате эмиссии соответствующих государственных ценных бумаг, составляющие внешний долг и удостоверяющие право на получение доходов в денежной форме или погашение в денежной форме, подлежат оплате в иностранной валюте.

"Законопроект разработан в связи с решением властей США об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей в долларах США по государственным долговым обязательствам РФ, а также в связи с невозможностью дальнейшего осуществления российским центральным депозитарием платежей в евро в связи с его включением Европейским союзом в "санкционный" список", - говорится в пояснительных материалах.

"То, что мы приостанавливаем соответствующую норму Бюджетного кодекса только до конца года, это просто дает возможность смотреть дальше, как будет развиваться ситуация, и соответственно принимать необходимые решения. Данный законопроект придает нашей бюджетной конструкции больше гибкости", - сказал, представляя документ, глава комитета по бюджету Андрей Макаров.

По его словам, ранее предполагалось, что законопроект будет рассмотрен Госдумой сразу в трех чтениях, но уже сейчас очевидно, что в законопроект нужно будет вносить поправки, связанные с формированием бюджета следующего года. "Сегодня вечером будут рассмотрены поправки к этому закону, поэтому - и если будет согласие палаты - предлагается вынести его на второе чтение на четверг (30 июня - ИФ)", - сказал депутат.

Госдума
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