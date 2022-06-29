"Мосбиржа" продолжит добавлять валютные пары

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - "Московская биржа" продолжит добавлять новые валютные пары, поддержка ЦБ помогла бы наполнить "стаканы" ликвидностью, сказал журналистам в кулуарах юридического форума в Петербурге председатель наблюдательного совета биржи Сергей Швецов.

"На "Мосбирже" запущены очень много пар. Сейчас мы думаем, как активизировать гонконгский доллар, есть предложения по странам Персидского залива. То есть мы будем сильно расширять количество пар", - пообещал он.

"Но "стакан" сам по себе не заживет, если нет маркет-мейкеров, для этого нужна поддержка. Если ЦБ готов будет оказывать такую поддержку в качестве маркет-мейкера или предоставлять маркет-мейкерам возможность открывать короткие позиции, это просто ускорит появление ликвидности в таких "стаканах", - продолжил Швецов.

В этот же день председатель Банка России Эльвира Набиуллина на съезде РСПП заявила, что ЦБ готов рассматривать своё участие в обеспечении ликвидности рынков нерезервных валют на этапе их запуска.

"С точки зрения международных расчетов есть проблемы. Мы здесь задачу видим стимулировать переход на расчеты в национальных валютах. Работа шла и раньше, но шла очень вяло, потому что это вопрос не в банковской системе, а самих контрактов. И сейчас мы видим, что, например, многие экспортеры готовы переходить на другие национальные валюты, а импортеры не все", - сказала она.

"Мы видим дисбалансы при переходе на национальные валюты. Например, когда вы получаете экспортную выручку, вы должны ее продать на рынке, если спроса со стороны импортеров нет (импортеры предпочитают доллары и евро), то, соответственно, экспортерам это невыгодно. Поэтому здесь должна быть работа бизнеса по переводу большинства контрактов на этот уровень", - добавила глава ЦБ.

Она указала, что и сами предприятия не хотят накапливать выручку в национальных (особенно обесценивающихся) валютах, предпочитая доллары и евро. "Предполагается, что это Центральный банк должен делать. Но тогда вы должны понимать, что это будет означать дополнительный рост инфляции, мы должны будем печатать деньги под обесценивающиеся валюты, это более высокие ставки. Мы готовы рассматривать некие механизмы нашего участия при запуске и обеспечении ликвидности таких рынков, но постепенно это должно все-таки работать, на наш взгляд, на рыночных условиях", - заявила Набиуллина.

Она напомнила, что "Московская биржа" на днях запустила торги новыми парами валют. "Центральный банк тоже обсуждает, чтобы мы участвовали на первых порах, возможно, поддерживая эту ликвидность", - отметила Набиуллина.

"Московская биржа" 27 июня запустила торги армянским драмом и южноафриканским рэндом на валютном рынке. Запуск торгов узбекским сумом, намечавшийся на этот же день, пока отложен.