Инфляция в Германии в июне неожиданно замедлилась до 8,2%

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Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в июне выросли на 8,2% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Темпы инфляции замедлились по сравнению с маем, когда они составили рекордные 8,7%.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали ускорения инфляции до 8,8%.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в июне опустились на 0,1% после подъема на 1,1% в мае, причем снижение было отмечено впервые с ноября 2020 года. Эксперты в среднем прогнозировали их повышение на 0,4%.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в этом месяце выросли на 7,6% за год и на 0,1% за месяц. Аналитики ожидали их подъема на 8% и 0,3% соответственно. В мае повышение составило 7,9% и 0,9%.

Согласно предварительным данным, стоимость энергоносителей в ФРГ в июне выросла на 38% в годовом выражении (38,3% в мае), продуктов питания – на 12,7% (11,1% в мае), услуг – на 2,1% (2,9% в мае).