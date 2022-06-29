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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Озимые посевы под урожай 2022 года в РФ погибли на 1,3% посеянных площадей

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Росстат уточнил площадь гибели посевов озимых культуру под урожай 2022 года в сельхозорганизациях РФ.

Как сообщило ведомство в среду, в сельхозорганизациях (без субъектов малого предпринимательства) по данным на 1 июня 2022 года посевы погибли на 81,4 тыс. га, что составляет 1,3% площади сева. Из них гибель посевов зерновых и зернобобовых культур зафиксирована на 64 тыс. га (1%).

Под урожай 2021 года площадь погибших озимых, посеянных на зерно, составляла 964,2 тыс. га (14%), напомнил Росстат.

Росстат Минсельхоз
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