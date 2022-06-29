Банкам могут разрешить напрямую совершать сделки с обработанными природными алмазами

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в среду одобрил законопроект, расширяющий перечень операций, которые могут совершать кредитные организации, включив в него сделки с обработанными природными алмазами.

Соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта (N50908-8) внес глава комитета Анатолий Аксаков.

Согласно тексту законопроекта, с которым ознакомился "Интерфакс", поправка вносится в статью 5 закона "О банках и банковской деятельности", в которой перечисляются сделки, которые могут совершать кредитные организации. Сейчас это, среди прочего, операции с драгоценными металлами, монетами из драгметаллов. Предлагается дополнить этот перечень операциями с обработанными природными алмазами в соответствии с законодательством РФ.

Ранее ЦБ выпускал разъяснение, какие операции с драгоценными камнями могут проводить кредитные организации. По нему, банки вправе использовать принадлежащие им драгоценные камни для обеспечения своей деятельности в социально-культурных и иных не связанных с извлечением прибыли целях, а также осуществлять их реализацию по договорам посреднических услуг (комиссии, агентирования и т.п.) через уполномоченные организации (индивидуальных предпринимателей) в соответствии с законодательством РФ. При этом под драгоценными камнями понимаются природные драгоценные камни следующих видов: сертифицированные ограненные; отнесенные к непригодным для изготовления ювелирных изделий; ювелирные изделия со вставками из природных драгоценных камней.

В Госдуме сейчас также находится законопроект, который предлагает ввести нулевой НДС при продаже необработанных природных алмазов Государственному фонду драгоценных металлов и драгоценных камней РФ, фондам драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов РФ, Центральному банку, банкам, иным организациям налогоплательщиками, осуществляющими добычу драгоценных камней.

Россия поставляет около 30% мировых алмазов. США в начале марта запретили ввоз алмазов и бриллиантов из России, но на продукцию, подвергшуюся существенной обработке вне России, эта мера не распространяется. Основная масса алмазного сырья из России проходит огранку в Индии, которая производит 95% бриллиантов в мире. Для Индии огранка алмазов и производство ювелирных изделий является третьим по величине источником экспортных доходов. Часть индийских огранщиков стала отказываться от камней из России из-за создавшейся неопределенности, готовясь указывать происхождение каждого камня и перенаправляя алмазы из России на рынки Китая, Юго-Восточной Азии или ОАЭ, сообщал Bloomberg.