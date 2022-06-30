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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Путин прокомментировал санкции против портов и руководителей некоторых компаний

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Хотя Запад формально не вводил санкции против российского продовольствия и удобрений, но санкции против против руководства компаний-производителей мешают заключать контракты и осложняют финансовые операции, заявил президент России Владимир Путин.

Он сказал это на встрече с президентом Индонезии Джоко Видодо.

Говоря о санкциях, Видодо отметил, что под ограничения Запада не попали российские удобрения и продукты питания.

"Формально не входят в санкции, это правда, - ответил Путин. - Но под санкции подставили владельцев наших компаний, которые производят удобрения, и даже членов их семей".

По его словам, "это затрудняет заключение контрактов, осложнило финансовые операции".

Кроме того, по его словам, санкции ЕС и США против российских морских портов и ограничения на фрахт и страхование торговых судов также создают проблемы на мировых рынках продовольствия и удобрений.

"То есть формально не ввели санкции против некоторых продуктов, а создали такие условия, что поставлять их на внешние рынки стало гораздо сложнее", - сформулировал президент.

"Все эти вопросы сейчас обсуждаются при прямом участии генерального секретаря ООН господина Гутерриша, - отметил Путин. - И я, и руководство правительства России находимся с коллегами из ООН в постоянном рабочем контакте".

Владимир Путин Евросоюз США Индонезия Джоко Видодо
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