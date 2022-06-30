Промсвязьбанк заработал в Запорожской области

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Первое отделение Промсвязьбанка (ПСБ) открылось в Мелитополе, сообщил глава временной администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

"В Запорожской области начал работать один из крупнейших федеральных госбанков России - ПСБ. Первое отделение ПСБ в Мелитополе уже открылось", - написал Балицкий в своем телеграм-канале в четверг.

Он уточнил, что таким образом удалось возобновить предоставление населению всех банковских услуг - выпуск карт, снятие денег в банкоматах, стали доступны переводы, накопительные и расчетные счета, обмен валюты.

"До конца года ПСБ откроет новые отделения и запустит потребительские кредиты, ипотеку, зарплатные проекты и кредиты для бизнеса", - добавил глава региона.

Ранее власти Херсонской области заявили об открытии отделения ПСБ.

Ранее в Запорожской и Херсонской областях начал работу "МРБ-банк" вместо ушедших украинских.

Промсвязьбанк через Росимущество принадлежит государству. На его базе создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. По итогам 2021 года ПСБ занял 6-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская – частично.