Бюджет Союзного государства Белоруссии и России в 2025 году увеличат на 15%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Проект бюджета Союзного государства предусматривает его увеличение на 15% по сравнению с 2024 годом, заявил председатель постоянной комиссии по экономической политике палаты представителей Нацсобрания Белоруссии (нижняя палата парламента) Виктор Николайкин. Об этом сообщает "БелТА".

Он заявил об этом в Москве на совместном заседании комиссий парламентского собрания Союза Белоруссии и России по бюджету.

"Мы вышли на финальную стадию утверждения бюджета Союзного государства на 2025 год. Ожидается, что он будет увеличен примерно на 15%, это где-то около 1 млрд российских рублей", - сказал Николайкин.

По его словам, планируемое увеличение бюджета связано с предложением о реализации новых программ Союзного государства.

Бюджет Союзного государства на 2024 год предусматривает увеличение его доходов на 38%, до 6,97 млрд российских рублей. Доходы бюджета сформированы за счет ежегодных отчислений из бюджетов Белоруссии и России. В 2024 году они составят 6,16 млрд российских рублей, в том числе 4 млрд российских рублей - отчисления России и 2,16 млрд российских рублей - отчисления Белоруссии. Остальная сумма доходов представляет собой переходящие остатки с 2023 года. Профицит бюджета в 2024 году составит 1,248 млрд российских рублей, которые могут быть использованы на реализацию новых программ после их утверждения союзным Совмином.