Венгрия предложила перевозить зерно с Украины через свою территорию

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Власти Венгрии выступали с предложением предоставить свою территорию для перевозки зерна с Украины в другие страны, заявил в понедельник глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"Мы озвучили предложение пропустить через венгерскую территорию любые продовольственные грузы, отправляемые с Украины в другие части мира, в основном в Северную Африку или на Ближний Восток", - приводят его слова западные СМИ.

СМИ уточняют, что Сийярто сделал это предложение на встречи глав МИД стран ЕС. Однако он не уточнял, сколько именно зерна Украина может экспортировать через Венгрию.

В то же время министр заверил, что зерно и другую продукцию можно быстро перевезти с Украины через Венгрию на Ближний Восток или в Северную Африку.

"По железным дорогам можно быстро добраться из Венгрии в порты Юго-Восточной Европы", - пояснил Сийярто.

В свою очередь Bloomberg сообщило, что, по словам Сийярто, нефть и газ продолжают поступать из России в Венгрию. Министр добавил, что в минувшие выходные он вел переговоры с российскими властями и руководством компании "Газпром".

Ранее сообщалось, что ООН разрабатывает пакетное соглашения по экспорту продуктов питания с Украины и из России на мировые рынки. При этом в июне президент РФ Владимир Путин назвал блефом утверждения о том, что Россия не выпускает украинское зерно из черноморских портов.