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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Акционеры "Совкомфлота" решили не выплачивать дивиденды за 2021 год

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Акционеры "Совкомфлота" на годовом собрании, которое состоялось 30 июня, поддержали решение о невыплате дивидендов за 2021 год, говорится в сообщении компании.

Совет директоров СКФ ранее рекомендовал дивиденды по результатам 2021 года не начислять и не выплачивать.

Ранее сообщалось, что правительство РФ дало распоряжение Минфину, Минтрансу и Росимуществу при подготовке проектов директив для участия в заседании совета директоров и в годовом собрании акционеров "Совкомфлота" не предусматривать выплату дивидендов за 2021 год.

"Совкомфлот" планировал направить на выплату дивидендов по итогам 2021 года не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО.

Скорректированная чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в 2021 году сократилась на 79,3% по сравнению с 2020 годом, до $61,1 млн. Чистая прибыль снизилась на 86,6%, до $35,8 млн.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. По последним данным, список флота собственных и зафрахтованных судов "Совкомфлота" составляет 111 судов. Free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет – около 1,6%. РФ принадлежит 82,8%.

Совкомфлот
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