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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Чистая прибыль "Совкомфлота" за девять месяцев выросла почти в 16 раз

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В январе-сентябре 2022 года чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" по МСФО составила $321 млн против $20,192 млн годом ранее, сообщила компания. Таким образом показатель вырос в 15,9 раз.

Показатель EBITDA по итогам 9 месяцев 2022 года составил $741 млн против с $507,3 млн за 9 месяцев 2021 года.

Выручка "Совкомфлота" в тайм-чартерном эквиваленте (ТЧЭ) выросла в 2 раза до $1,017 млрд (с $829,7 млн).

Чистый долг компании на 30 сентября 2022 года составил $809 млн.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет - около 1,6%. Государству принадлежит 82,8% компании.

Совкомфлот
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