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VK и Сбербанк могут продать Delivery Club, интерес к активу проявляет "Яндекс"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - VK и Сбербанк ищут покупателя на сервис доставки еды Delivery Club, сообщило со ссылкой на источники издание The Bell (его основатель Елизавета Осетинская и главред Ирина Малкова внесены в список СМИ-иноагентов).

По данным издания, интерес к активу проявляет "Яндекс", который развивает собственный сервис доставки еды "Яндекс.Еда"; кроме того, не так давно интернет-компания договорилась о продаже VK медиапроектов "Новости" и "Дзен".

Источник The Bell утверждает, что один из вариантов потенциальной сделки предполагает, что "Яндекс" может получить Delivery Club в обмен на "Новости" и "Дзен", но при условии, что такую конфигурацию одобрит ФАС. Что может получить Сбербанк в обмен на свою долю в Delivery Club - не уточняется.

В VK, Сбербанке и "Яндексе" от комментариев "Интерфаксу" отказались.

По данным The Bell, продажа Delivery Club пока находится в стадии переговоров, финального решения по сделке нет. При этом "Яндекс" будет готов приобрести сервис доставки еды при условии, что и VK, и Сбербанк будут готовы полностью выйти из Delivery Club.

О том, что "Яндекс" договорился с VK о продаже сервисов "Новости" и "Дзен", интернет-компании сообщили в апреле. Параметры сделки до сих пор не раскрывались, как и потенциальные сроки ее закрытия. Уточнялось, что сделку должна одобрить ФАС.

VK и Сбербанк владеют по 45% "О2О Холдинга", в рамках которого развиваются такие проекты, как Delivery Club, "Самокат", "Кухня на районе", "Ситидрайв".

Ранее Сбербанк не раз заявлял о высоком интересе инвесторов к таким активам СП с VK, как "Самокат" и Delivery Club. Осенью 2021 года Лев Хасис, занимавший тогда пост первого зампреда правления Сбербанка, не исключал IPO этих компаний в 2022-2023 годах. "В нашем совместном с Mail.ru (сейчас - VK) предприятии есть очень интересные, быстро развивающиеся активы, в первую очередь, конечно же, это "Самокат" и Delivery Club. К ним есть высокий интерес со стороны инвесторов, и мы думаем, что потенциально - возможно, начиная уже со следующего или с 2023 года - будет иметь смысл подумать о публичном размещении этих активов", - сказал тогда Хасис.

Весной VK и Сбербанк продали активы ранее входящего в СП такси-сервиса "Ситимобил" управляющей компании People&People (в ее портфель входят "ГрузовичкоФ", "ТаксовичкоФ" и др.)

Ранее СМИ также сообщали о том, что VK и Сбербанк могут продать или закрыть сервис доставки готовой еды "Кухня на районе".

В I квартале 2022 года доля Delivery Club на российском рынке доставки готовой еды составила 42%, тогда как у "Яндекс.Еды" - 35%, пишет аналитик инвестбанка "Синара" Константин Белов со ссылкой на данные "Тинькофф".

По мнению эксперта, потенциальное приобретение Delivery Club усилит позиции "Яндекса" на рынке, а консолидация рынка, в свою очередь, позволит компании быстрее достичь точки безубыточности в сегменте доставки еды.

Delivery Club VK Сбербанк Яндекс
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