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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:30

Нефть перешла к снижению на опасениях по поводу спроса

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть начали снижаться в ходе торгов во вторник из-за опасений, что рецессия в мировой экономике ударит по спросу на энергоносители, пишет CNBC.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:24 подешевели на $1,74 (1,53%) - до $111,76 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,51 (0,47%) - до $107,92 за баррель.

В понедельник Brent подорожала на 1,7%, а WTI в прошлую пятницу выросла в цене на 2,5%. Накануне торги WTI не проводились из-за празднования Дня независимости в США.

Негативным фактором для рынка нефти стали данные о том, что сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны, рассчитываемый Markit Economics, в июне опустился до 52 пунктов с 54,8 пункта месяцем ранее. Показатель активности в сфере услуг валютного блока в прошлом месяце уменьшился до 53 пунктов с майских 56,1 пункта.

"Нефть не может выйти из-под рецессионного давления, поскольку рынки опасаются инфляции и экономических трудностей", - написал Стивен Иннес из SPI Asset Management.

нефть
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