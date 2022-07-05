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Потанин выступил против искусственного регулирования курса рубля

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Рубль останется крепким еще некоторое время, потому что в одночасье компенсировать резкое падение импорта и спроса на валюту нельзя, считает президент "Норильского никеля" Владимир Потанин. Он сказал об этом телеканалу РБК.

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Рассчитывать на скорое восстановление импорта не стоит, полагает он. "Увеличение импорта - да, это неплохо, но, грубо говоря, если с нами отказываются сотрудничать, то что мы будем покупать?" - спросил он.

Крепкий рубль создает дополнительные издержки и снижает маржинальность "Норникеля", как и любого другого экспортера, отметил Потанин.

При этом он считает неправильным регулирование курса валюты.

"Я согласен с позицией Центрального банка, что ни в коем случае этого [переходить к искусственному регулированию курса] делать нельзя. Но преодолеть различного рода мерами тот факт, что у нас сильно сократился импорт, и, соответственно, спрос на валюту, в одночасье не получится. Поэтому некоторое время нам придется жить в ситуации достаточно крепкого рубля, и конкретно на "Норильском никеле" и, я думаю, на других экспортерах это будет отражаться отрицательно", - сказал он.

В этой ситуации государству сложнее исполнять бюджетные обязательства, заметил Потанин.

Минфин и ЦБ пытаются сейчас предпринять меры для того, чтобы курс рубля к доллару принял более сбалансированное значение, торгуясь между 70 и 80 рублями, отметил он.

Потанин считает, что одной из действенных мер может быть переход на так называемые "мягкие" валюты. "Если расчеты будут увеличиваться в такого рода валютах, приток других валют в страну увеличится, соответственно, это позволит сделать курс более сбалансированным", - полагает глава "Норникеля".

В то же время, стимулировать вывоз капитала для ослабления рубля Потанин считает неправильным. "Рационально наоборот стимулировать инвестиционную деятельность в России, а не уход капитала, как таковой. Даже если временный уход капитала стимулирует укрепление доллара по отношению к рублю, все равно, есть некоторые лекарства, которые наносят слишком большой вред организму. И к числу таких лекарств я отношу стимулирование бегства капитала", - полагает он.

Сам Потанин занимается диверсификацией своих вложений из доллара и евро в иные валюты или активы. "Те резервы, которые у меня как у бизнесмена, и компании "Интеррос", есть за границей или в России, но в долларовом или евро эквиваленте, я стараюсь переводить либо в активы, совершая по возможности покупки привлекательных на рынке активов, либо переводя в другие валюты, от рубля до юаня", - сказал он.

Потанин также считает правильным переход к расчетам в "мягких" валютах при экспорте и импорте. "Я думаю, что этот подход очень правильный, причем не только в отношении сырьевого экспорта, а в принципе в отношении всего экспорта, и импорта. Переход на расчеты в двухсторонних валютах, более "мягких" валютах, снизит и нашу зависимость от доллара, евро и других потенциально недружественных валютных инструментов, сбалансируют курс рубля", - заключил он.

"Норникель" уже ведет переговоры и подготовительные мероприятия для перехода на расчеты в национальных валютах, сообщил он.

Владимир Потанин Норникель Банк России Минфин
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