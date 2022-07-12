Суд не арестовал 1 млрд руб. на счетах Gemont по иску "Газпром автоматизации"

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство ПАО "Газпром автоматизация" (входит в "Газстройпром") об аресте 1,065 млрд рублей на счетах ООО "Гемонт" - "дочки" турецкой Gemont, строившей нефтехимические установки в РФ, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

Эту сумму "Газпром автоматизация" просила арестовать у "Гемонта" в качестве обеспечительной меры по иску о взыскании с последнего 1 млрд рублей неотработанного аванса и процентов.

Суд в середине июня отклонил ходатайство "Газпром автоматизации", указав, что истец не смог доказать необходимость ареста средств "Гемонта". "Заявитель документально не подтвердил, что непринятие заявленных им мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта по делу, а также причинит значительный ущерб заявителю", - говорится в определении.

Со своей стороны, "Газпром автоматизация" в июле подала апелляционную жалобу на это решение.

Ранее сообщалось со ссылкой на данные сайта "Гемонта" по состоянию на 6 июня (сейчас сайт уже не работает), что в РФ предприятие участвовало в проектах строительства установки этилена ЭП-600 в ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР"), завода полимеров Иркутской нефтяной компании в Усть-Куте и установок дистилляции сырой нефти и вакуумной дистилляции на Омском НПЗ "Газпром нефти".

В портфеле завершенных проектов "Гемонта": строительство установок для НПЗ "ТАИФ-НК" (принадлежит основателям группы "ТАИФ"), НПЗ "ТАНЕКО" (входит в "Татнефть"), Омского НПЗ "Газпром нефти", а также комплекса приема, хранения и отгрузки стабильного газового конденсата Иркутской нефтяной компании в Усть-Куте, говорилось на сайте подрядчика.

В середине июня "Гемонт" объявил о намерении обратиться в суд с заявлением о самобанкротстве. Компания сейчас выступает в России ответчиком в около 100 арбитражных делах в судах первой инстанции, большинство из них открыто в 2022 году, говорится в материалах аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Иск "Газпром автоматизации" на 1 млрд рублей является крупнейшим из них.

"Газстройпром" создан в 2018 году "Газпромом" и Газпромбанком на базе очищенных от долгов и судебных претензий активов "Стройгазконсалтинга". Позднее в состав группы вошли "Стройгазмонтаж", "СтройТрансНефтеГаз" и "Газпром автоматизация".