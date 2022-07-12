Netflix готовит запуск платформы с рекламой

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Netflix Inc ведет переговоры с крупнейшими киностудиями о внесении изменений в условия соглашений, которое позволило бы сервису потокового видео по подписке транслировать контент в новой версии платформы, предполагающей рекламную поддержку, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Netflix уведомила поставщиков контента о намерении запустить платформу с рекламой в четвертом квартале текущего года.

Компания впервые столкнулась со снижением числа подписчиков в первом квартале 2022 года и начала искать новые источники выручки и возможности для привлечения пользователей.

Как сообщают источники WSJ, Netflix уже приступила к переговорам с Warner Bros., Universal и Sony Pictures, создающим сериалы для стриминговой платформы. Компании также необходимо изменить соглашения об условиях вещания старого контента киностудий, имеющегося в сервисе.

Представители отрасли полагают, что студии могут запросить надбавку в 15-30% к сумме действующих контрактов с Netflix, чтобы разрешить ей использовать их контент на платформе с рекламой.

Представитель Netflix сообщила WSJ, что компания еще не определилась, как будет запускаться платформа с рекламой, и "никаких решений пока не принято".

Акции Netflix теряют в цене 0,8% на торгах во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась почти на 71%.