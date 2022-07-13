Банкам Казахстана разрешат вывезти накопленные рубли из страны до 31 августа

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Нацбанк и правительство Казахстана планируют разрешить казахстанским коммерческим банкам вывоз наличных российских рублей, которые накопились в кассах, до 31 августа, сообщила заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова.

Чтобы решить проблему с накопленными рублями, Нацбанк и правительство внесли дополнения в президентский указ государства по ограничению вывоза из страны инвалюты, предполагающие возможность разового вывоза наличных рублей для банков второго уровня. Предлагается разрешить банкам вывезти наличные российские рубли "в период с момента вступления в силу до 31 августа 2022 года в пределах накопленного объема в кассах по состоянию на 1 июля 2022 года", уточнила Молдабекова.

По ее словам, разовый вывоз не решает проблему накопления наличных российских рублей в казахстанских банках, а является лишь промежуточной мерой.

"Рассмотрение вопроса полной отмены запрета на вывоз наличных рублей банками возможно по мере проведения анализа торговых потоков и стабилизации ситуации", - сообщила зампред ЦБ.

Рубли в банковских кассах скапливаются в связи с высокой торговой взаимосвязью Казахстана и России, а именно большим объемом приграничной торговли, свободным перемещением гражданами стран - участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в туристических и иных целях внутри союза, объясняет регулятор.

Ранее сообщалось, что правительство Казахстана ослабили введенные в марте ограничения на вывоз валюты из страны.

Действующий с марта запрет на вывоз из Казахстана наличной валюты в объеме свыше $10 тысяч теперь не распространяется на операции Национального банка и организаций, входящих в его структуру.

Коммерческим банкам Казахстана теперь не запрещено вывозить негодную к обращению наличную иностранную валюту. Учитываются и иные случаи, определяемые отдельными актами правительства страны.

Указ введен в действие с 13 июня.